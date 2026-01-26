El día que Penta, el Zero Miedo, derrotó a Chelsea Green, figura de la WWE (VIDEO)

El 2026 promete ser el año en el que Penta, el Zero Miedo , cumpla cada uno de los propósitos que tiene en la WWE, marca a la que llegó a inicios del año pasado. En ese sentido, ¿sabías que hace muchos años el luchador mexicano destrozó a Chelsea Green, también figura de la empresa?

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Recientemente se cumplió un año desde el arribo de Penta, el Zero Miedo, a la WWE, el cual se dio en enero del 2025. Desde aquel momento, el otrora Pentagón Jr ha estado inmerso en la batalla por el Campeonato Intercontinental, mismo que tristemente no ha conseguido hasta ahora.

¿Penta, el Zero Miedo, destrozó a Chelsea Green, figura de la WWE?

Fue hace ocho años, más precisamente en el 2018, que Penta y Chelsea Green se encontraron en Lucha Underground, una promoción independiente que enfrentaba a los mejores luchadores a nivel mundial y que tenía un acuerdo con la AAA, motivo por el cual el nacido en Ecatepec tuvo la oportunidad de viajar a los Estados Unidos.

Te puede interesar: Los 4 luchadores mexicanos que estarán en el Royal Rumble

Te puede interesar: ¿Quién es el mexicano con más medallas en la historia de los JJOO?

Pentagon Dark (Penta) vs. Reklusa (Chelsea Green) - Lucha Underground S04E18



🎥 IG: jjunaldowrestling pic.twitter.com/HhHuoHf8fk — Acervo Wrestling (@AcervoWrestling) May 18, 2025

En aquella ocasión Penta, el Zero Miedo, estaba ganando reconocimiento como un luchador cruel y despiadado que terminaba con cualquier rival sin importar cuál fuese este. Ante ello, los organizadores decidieron colocarlo directamente con Chelsea Green, quien en aquel momento era uno de los rostros femeninos de la empresa.

La lucha duró algunos minutos y, si bien Chelsea tuvo buenos lapsos, la realidad es que la nueva figura de la WWE no tuvo reparo en destrozarla a través de sus mejores llaves y patadas en el cuerpo, mismos que hicieron que la lucha, con el pasar del tiempo, se volviera un auténtico clásico entre los fans.

¿El combate entre Penta y Chelsea Green se repetirá?

Recientemente se le preguntó a Chelsea Green si estaría de acuerdo en hacer una segunda parte enfrentando a Penta pero, ahora, en la WWE. Sin embargo, fue clara en mencionar que nunca repetiría algo del mismo estilo dado que, según sus palabras, “no se puede rehacer la perfección”.