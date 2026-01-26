¿Quién ganará el MVP de la NFL 2025-2026? Estos son los 3 grandes candidatos

Comienza una de las semanas más importantes y trascendentes para la campaña actual del futbol americano profesional. Estamos a solo unos días para que se lleve a cabo el Super Bowl 2026, motivo por el cual en los próximos párrafos te daremos a conocer a los principales candidatos para el MVP de la NFL 2025-2026.

La temporada 2025-2026 de la NFL ha traído consigo muchas sorpresas realmente llamativas, sobre todo, a través de escuadras cuya presencia en esta etapa había sido olvidada en las últimas campañas. Ante ello, expertos consideran que el MVP también podría sorprender a más de un seguidor.

¿Quién será el MVP de la NFL 2025-2026?

Luego de una temporada llena de dinamismo, la NFL destaca a cinco elementos como los nominados a ser MVP de la 2025-2026, siendo estos cuatro quarterbacks y un corredor. Estos jugadores son los siguientes: Christian McCaffrey, Trevor Lawrence, Matthew Stafford, Josh Allen y Drake Maye.

En esencia, podría considerarse a Matthew Stafford y a Drake Maye como los principales candidatos a ser los MVP de la NFL en la temporada actual dado que llevaron a sus escuadras a lo más alto de la campaña; además, históricamente este premio ha tenido como favoritos a los QB’s.

Sin embargo, es importante no dejar fuera de la conversación a Cristian McCaffrey, quien buscará quedarse con el trofeo para alguien que no es quarterback desde hace más de una década. Dicho lo anterior, las casas de apuestas colocan a Stafford como el favorito para lograr este distintivo.

¿Cuándo y dónde será el Super Bowl 2026 de la NFL?

El juego está más cerca que nunca, por lo que no debes perderte esta información. El Super Bowl entre New England y Seattle 2026 se llevará a cabo el domingo 8 de febrero en Santa Clara, California, iniciando minutos después de la 5 de la tarde. El show de Medio Tiempo estará protagonizado por Bad Bunny, por lo que será un auténtico espectáculo sin igual.

