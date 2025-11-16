América empató contra el Galaxy en partido de preparación para la Liguilla del Apertura 2025

A pocos días de iniciar las Liguilla del Apertura 2025, las Águilas del América disputaron un partido de preparación desde el Dignity Health Sports Park, en Carson, California, casa del LA Galaxy , equipo de la MLS. Los Azulcremas enfrentaran a los Rayados de Monterrey en los cuartos de final del Apertura 2025.

El partido concluyó con un empate de 2-2, donde el juego ayudó a ver jugadores que no tenían ritmo por no tener participación durante la campaña regular de la Liga MX. Al igual que el América contaba con un gran número de jugadores que estaban con sus selecciones en esta Fecha FIFA, 5 representantes de México y 3 para Uruguay.

André Jardine utilizó a Igor Lichnovsky y Ramón Juárez en la central, mientras que Cervantes ocupó las bandas, en una función improvisada. Jonathan dos Santos volvió a la contención como titular, pese a un torneo complicado, y Zendejas participó en mejores condiciones físicas y competitivas. En el ataque, Dávila mostró mayor confianza. Maximin y Zendejas destacaron por su capacidad para desbordar por los costados, aunque se mantiene el análisis sobre el funcionamiento de los laterales y el ritmo de Jonathan en el mediocampo.

El club también informó que el capitán, Henry Martín, Isaías Violante y José Raúl Zúñiga viajaron con el equipo y evolucionan de forma positiva. El cuerpo técnico evaluó la posibilidad de que sumaran minutos, pero se optó por reservarlos con el objetivo de presentarlos en estado óptimo ante Rayados.

En cuanto a los convocados a selección, Israel Reyes y Erick Sánchez tuvieron participación con México , mientras Kevin Álvarez, Luis Malagón y Alexis Gutiérrez permanecieron en el banquillo. Por Uruguay, Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre vieron actividad; Sebastián Cáceres no ingresó al campo.

El plantel americanista completó así un fin de semana de carga moderada y continuidad competitiva, el club considera que el equipo se acerca al arranque de la fase final en condiciones de incorporar a su plantilla completa previo al arranque de la Liguilla del Apertura 2025.

