América podría perder el liderato del Apertura 2026 y Almada es el CULPABLE por estas 3 razones

Hasta antes del partido que tuvo contra los Tuzos del Pachuca, el Club América tenía todo para confirmar su liderato en el torneo Apertura 2026 con una amplia ventaja sobre sus rivales; sin embargo, desde dicho encuentro los resultados no han llegado para la institución capitalina.

Colectivamente, al América no le alcanza

Y es que, en los últimos tres encuentros, el Club América registra dos empates y una derrota ante Xolos, Toluca y Pachuca, sumando solamente 2 de 9 puntos en este cierre del torneo. Ahora bien, ¿cuáles son las razones detrás de la pequeña crisis que sufre el conjunto de Coapa?

3 razones por las cuales América podría perder el liderato del Apertura 2026

Minutos insuficientes para Edwin Carrillo: A pesar de las grandes actuaciones que tanto el colombiano como el mexicoamericano han tenido desde su llegada al América, la realidad es que Guillermo Almada no les ha otorgado los minutos que la afición espera en relación a su estilo de juego.

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Sus constantes rotaciones: En un lapso de un partido el entrenador uruguayo ha hecho modificaciones en las que cambia a todo su XI inicial. Estos cambios sirvieron al principio del torneo; sin embargo, la realidad es que ahora tantos cambios han hecho que el América haya perdido algunos puntos.

En un lapso de un partido el entrenador uruguayo ha hecho modificaciones en las que cambia a todo su XI inicial. Estos cambios sirvieron al principio del torneo; sin embargo, la realidad es que ahora tantos cambios han hecho que el haya perdido algunos puntos. Nula capacidad defensiva: América registra 21 goles en contra a lo largo de 15 partidos de Liga BBVA MX; es decir, más de una anotación por partido. Esto se da pese a que Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo ya se han colocado como los defensores centrales de la institución.

¿Cuándo es el próximo partido del América y contra quién?

Después de registrar tres partidos sin conocer la victoria, el Club América buscará regresar a la senda del triunfo este mismo fin de semana cuando se mida a los Pumas de la UNAM. El partido se llevará a cabo este sábado, en la cancha del Olímpico Universitario, a las 21:00 horas.