Por estos antecedentes, América aún es FAVORITO sobre Rayados en la vuelta de los cuartos de final

América deberá superar una difícil y complicada prueba este fin de semana cuando se enfrente a Rayados, en duelo correspondiente a los cuartos de final de vuelta del Apertura 2025, luego de caer en calidad de visitante ante su rival por 2-0 en la Sultana del Norte.

Con un 2-0 en contra, dicho escenario luciría por demás complicado para cualquier institución de la Liga BBVA MX; sin embargo, históricamente, y más en la última década, América se ha caracterizado por dar volteretas increíbles en el futbol mexicano. Por estos números es que sigue siendo favorito sobre su rival.

¿Qué volteretas ha protagonizado América en la última década?

Hace seis años, en los cuartos de final del Apertura 2019, América vino de atrás luego de perder 2-1 ante los Tigres en su cancha. Ante ello, los de Coapa fueron a la Sultana para apagar los deseos de los felinos, a quienes vencieron en el Volcán a través de un contundente 4-2.

Algunos años antes, en el año 2015, América hizo lo propio a nivel internacional, más precisamente en las semifinales de la Concachampions. Aquí, el conjunto azulcrema cayó por 3-0 en la ida en Costa Rica ante el Herediano, cuadro al que humilló en la vuelta a través de un 6-0.

Finalmente, es imposible no mencionar la gran final del torneo Clausura 2013 ante la Máquina de Cruz Azul. Después de caer en la ida por 1-0, del gol tempranero de Teófilo López en la vuelta y de jugar con diez jugadores, América vino de atrás para igualar el marcador a dos tantos y sentenciar la final en la tanda de penales.

¿Qué necesita América para acceder a las semifinales del Apertura 2025?

Después del 2-0 que sufrió en calidad de visitante, y considerando que supera a Monterrey en cuanto a la tabla de posiciones se refiere, al América le basta con vencer a su rival por dos goles o más para acceder a las semifinales del Apertura 2025, en un duelo que se llevará a cabo este sábado a las 5 de la tarde.