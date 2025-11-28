PlayStation 5 lidera la lista de las consolas más buscadas del mundo en 2025; ¿cuánto vale?

El cierre del año ha traído consigo un sinfín de curiosidades bastante llamativas para los amantes de los videojuegos no solo en México, sino a nivel mundial. Una de ellas guarda relación con la PlayStation 5, la cual fue considerada la lista más buscada a lo largo de los últimos meses.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Un estudio demuestra que la PlayStation 5 logró ser la más buscada a nivel digital dentro del 2025, superando con ello a otras consolas que lograron penetrar de manera importante en este año. Ante ello, no está de más conocer cuáles aparecen en este curioso listado.

¿Por qué la PlayStation es la consola más buscada del 2025?

De acuerdo con un informe entregado por el portal Futbin, y después de alrededor de 150 términos de búsqueda en donde se incluye abreviaturas y nombres alternativos, la PS5 fue la consola más buscada que hubo en internet al cabo de los más recientes 11 meses en Google.

Te puede interesar: ¿Cuáles son los 4 títulos que Cruz Azul buscará en los próximos 9 partidos?

PlayStation 5 se convirtió en la consola más buscada en internet al encabezar las búsquedas en un total de 129 países, así como un promedio de más de 11 millones de búsquedas al mes. Con estos números, la consola de Sony supera a otras que también se han vuelto populares a nivel internacional.

En el segundo lugar se encuentra la Nintendo Switch, mientras que la Nintendo Switch 2 se quedó con el tercer puesto en 23 países y con poco más de 9 millones de búsquedas al mes. Finalmente, el top 4 de la clasificación lo completa la Xbox Series X|S, la cual fue la más buscada en poco menos de 10 países.

¿Cuál fue el videojuego deportivo más buscado del año?

Dentro del apartado de los eSports , es el EA Sports FC 26 el videojuego que se coronó como el título más buscado en un total de 86 países gracias a sus más de 2 millones de búsquedas al mes. En el siguiente puesto se vislumbra el eFootball, con un liderato en 65 países alrededor del mundo.