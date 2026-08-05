América se mueve en el mercado de fichajes: Crack llegaría al club, pero este se iría

El Club América es uno de los equipos que más se ha movido en este mercado de fichajes desde el inicio de marzo del 2026, motivo por el cual no está de más conocer el nombre del jugador que llegaría a la institución azulcrema, así como el elemento que podría decir adiós a Coapa.

Colectivamente, al América no le alcanza

Después de muchas indirectas del técnico Guillermo Almada en torno al corto plantel que tiene actualmente, la directiva del América finalmente se ha movido en la consecución de refuerzos para el entrenador uruguayo, mismo que, sin embargo, podría despedirse de uno de sus estandartes.

¿Qué jugador podría llegar al América?

De acuerdo con el periodista sudamericano César Luis Merlo, el Club América estaría detrás de Jaminton Campaz, futbolista colombiano que forma parte del Rosario Central y que ha llamado poderosamente la atención del equipo azulcrema, por lo que las pláticas están en camino.

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El futbolista cuenta con 26 años de edad e, incluso, formó parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026, misma en donde se hizo presente con una anotación. Además, también registra una diana en este inicio de la Liga Argentina, en la que también acumula cuatro asistencias en poco más de 1,000 minutos disputados.

¿Qué futbolista podría salir del América?

Si bien este elemento pinta para ser un refuerzo estelar en el Club América, la realidad es que la institución capitalina podría desprenderse de otras de sus figuras, pues recientemente se informó que el equipo recibió una oferta desde el futbol brasileño por Brian Rodríguez.

Y es que, de acuerdo con información de ESPN Brasil, el Cruzeiro está dispuesto a pagar hasta 10 millones de dólares con tal de traer al atacante charrúa a su plantel. Cabe mencionar que hasta el momento el jugador no ha confirmado tal situación y existirían ciertos roces entre las partes involucradas y su representante, por lo que habrá que estar atentos a esta conclusión.

