América podría quedar FUERA de la LIGUILLA por ABSURDA decisión de Jardine

Las Águilas del América atraviesan por uno de los peores momentos de los últimos años de la mano de André Jardine, quien pese a los refuerzos que trajo no ha logrado que el club se mantenga en la zona alta de la tabla general tal y como su historia y tradición lo indica.

Aunado a esto, el entrenador sudamericano se mantiene como uno de los peores en un rubro establecido por la Liga BBVA MX, mismo que, de no cumplirse, podría dejarlo fuera de la Liguilla del Clausura 2026 si es que no recupera el rumbo y regresa pronto a la senda del triunfo.

¿Cuántos minutos de menores tiene América de la mano de Jardine?

Como sabes, la regla de menores es una norma impuesta por la Liga BBVA MX que obliga a los 18 equipos de primera división a sumar un mínimo de mil 170 minutos en jugadores que tengan 21 años de edad o menos. Bajo este contexto, hasta el momento América es el peor en este rubro.

Y es que, después de ocho jornadas disputadas, el cuadro de André Jardine es el último en este apartado al sumar únicamente 491 minutos, por lo que le resta más de la mitad de los minutos establecidos, mismos que debe sumar, en esencia, en la segunda parte del Clausura 2026.

Cabe mencionar que, de no cumplirse la regla, la Liga BBVA MX tiene la facultad de sancionar al club con una reducción de 3 puntos al cierre de la temporada regular. En estos momentos América se encuentra disputando los últimos lugares rumbo a Liguilla, por lo que, con esto, podría quedar fuera de la Fiesta Grande.

¿Cuándo y dónde será el próximo partido del Club América?

Después de la escandalosa derrota sufrida en la cancha del Ciudad de los Deportes, el Club América volverá a la CDMX para disputar la Jornada 9 del torneo Clausura 2026. El juego ante Bravos de Juárez se llevará a cabo este miércoles 4 de marzo en punto de las 21:06 horas.