Así fue como árbitro de la Liga BBVA MX confesó “haberle quitado” un título a Cruz Azul

Después de ocho jornadas disputadas, finalmente Cruz Azul alcanzó el liderato general del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Esto se logró luego del triunfo que La Máquina tuvo ante Rayados de Monterrey, mismo que se juntó con la derrota que Chivas permitió en la cancha del Nemesio Diez.

Estadio Cruz Azul Belsón Barrera Romellón

Fue precisamente en este inmueble en donde, hace más de 15 años, Cruz Azul tuvo la oportunidad de ganar la que pudo haber sido su novena estrella en la historia, misma que, al final se quedó en manos de Toluca. Ahora bien, ¿qué ha dicho el árbitro de ese juego luego del garrafal error que tuvo en contra de los celestes?

¿Árbitro se arrepiente de su trabajo en la final de Toluca y Cruz Azul en 2008?

Todo ocurrió en la gran final del Apertura 2008 entre Toluca y Cruz Azul cuando, al minuto 72, el árbitro Roberto García Orozco no pitó un evidente penal a favor de los celestes luego del golpe de Cruzalta hacia Villaluz dentro del área, mismo que lo obligó a salir del campo con ayuda de la asistencia médica.

Al final, el juego terminó 2-0 para Cruz Azul (2-2 marcador global) y en penales los Diablos Rojos se quedaron con el título. No obstante, después de casi dos décadas García Orozco ha señalado que este fue uno de los errores más grandes que tuvo en su carrera como juez profesional de futbol.

“Fue uno de los capítulos más complicados de mi carrera y de mi vida. Lo he admitido, era un penal muy claro para Cruz Azul”, dijo García Orozco en el podcast Piso 15. Cabe mencionar que, durante esos años, el cuadro celeste llegó a varias finales con resultados adversos, por lo que la novena se consiguió hasta el 2021 cuando venció a Santos en el Estadio Azteca.

¿Cuál es el siguiente partido de Cruz Azul en el Clausura 2026?

Aprovechando que la Liga BBVA MX tendrá su segunda fecha doble del torneo Clausura 2026, vale decir que Cruz Azul enfrentará la Jornada 9 precisamente este martes 3 de marzo. Será aquí en donde los dirigidos por Nicolás Larcamón enfrenten a Santos en punto de las 19:00 horas.