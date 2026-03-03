WWE Wrestlemania 42 tiene 4 COMBATES confirmados hasta ahora; ¿cuáles son?

Lo sucedido el fin de semana pasado en Chicago, Illinois, ha sido suficiente para que los fanáticos comiencen a conocer el rumbo que tendrá Wrestlemania 42, el evento más importante que la WWE tendrá en el año. Ante ello, vale conocer los cuatro combates confirmados para esta función hasta ahora.

Como sabes, desde hace algunos años Wrestlemania se divide en sábado y domingo, por lo que en cada día hay entre seis y siete combates. Dicho lo anterior, la WWE ha confirmado formalmente cuatro luchas, aunque hasta ahora se desconoce en qué días se llevarán a cabo.

¿Cuáles son las luchas confirmadas de WWE para Wrestlemania 42?

El primer gran combate que la WWE confirmó hace algunas semanas tiene que ver con la disputa por el Campeonato Mundial Peso Pesado de la empresa. Aquí, CM Punk defenderá su título nada más y nada menos que ante Roman Reigns, ganador de la edición pasada de Royal Rumble.

Esta es, actualmente, la cartelera de WrestleMania 42:



▫️CM Punk vs. Roman Reigns

▫️Jade Cargill vs. Rhea Ripley

▫️Liv Morgan vs. Stephanie Vaquer

▫️Drew McIntyre vs. Randy Orton



¿Opiniones? pic.twitter.com/JJy1yozZht — Alejandro Gómez (@SrAlexGomez) March 1, 2026

Posteriormente, se supo que Stephanie Vaquer tendrá que defender una vez más su título de la WWE ante Liv Morgan, quien ganó la Batalla Real Femenina. Ahora, se ha unido la batalla entre Jade Cargill y Rhea Ripley por el segundo campeonato femenino de la empresa.

Finalmente, la última gran batalla confirmada tiene que ver con lo ocurrido en Elimination Chamber. Y es que, después de la sorpresiva victoria de Randy Orton, será este luchador quien tenga la oportunidad de retar a Drew McIntyre por el Campeonato Universal de la WWE en Wrestlemania 42.

¿Algún luchador de la AAA estará en Wrestlemania 42?

Cabe decir que, hasta el momento, la WWE no ha confirmado la participación de ningún luchador de la AAA en su evento más importante del año. Sin embargo, uno de los rumores más grandes guarda relación con un posible duelo de máscaras entre El Grande Americano y el Original Grande Americano.