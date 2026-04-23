Tiene más de 150 goles y es un histórico del Club América, pero nadie lo recuerda

El Club América cuenta con una de las historias más ricas y grandes que existen dentro del futbol mexicano, por lo que esto hace que, en ocasiones, los aficionados se olviden de auténticas leyendas de la institución. Un ejemplo de ello es este jugador, quien sumó más de 150 dianas como elemento azulcrema.

VIDEO: Así reaccionó Christian Martinoli ante el escudo del América

Hasta antes de la llegada de jugadores como Luis Roberto Alves Zague, Cuauhtémoc Blanco y más recientemente Henry Martín, América tuvo un jugador que, durante poco más de cinco décadas, logró ser el máximo goleador en la historia de la institución. Por tal motivo, no está de más hablar de Octavio Vial.

¿Quién fue Octavio Vial, leyenda del Club América?

Nacido el 26 de diciembre de 1917, Octavio Vial es considerado uno de los elementos más importantes en la historia del Club América, mismo con el que debutó en 1937 y en el que se retiró 12 años después; es decir, en 1949, como un auténtico killer del área.

Te puede interesar: Esta es la razón por la que Tyson Fury es considerado una leyenda del boxeo mundial

Te puede interesar: Es una de las leyendas más grandes de la WWE, pero se perderá su tercer Wrestlemania consecutivo

Top-10 de máximos goleadores mexicanos en la historia del Club América:



1. Luis Roberto Alves 'Zaguinho'

2. Cuauhtémoc Blanco

3. Octavio Vial

4. Enrique Borja

5. Eduardo González Palmer

6. Carlos Hermosillo

7. Gonzalo Farfan

8. Oribe Peralta

9. Javier Fragoso

10. Henry Martín pic.twitter.com/M1RHkjGlrY — Jesús (@JessEspitia27) August 4, 2022

A lo largo de su historia, Octavio Vial sumó un total de 152 dianas como jugador del América, mismos que lo convirtieron en el máximo goleador histórico de la institución durante prácticamente cincuenta años hasta la llegada de Zague, quien superó su récord durante los primeros años de la década de los 90’s.

Vial, además, presume otros récords como el haber sumado nueve partidos con tres o más goles, así como el mejor promedio goleador por partido con 0.91 y la mejor producción de goles para el club durante ocho campañas, hecho que lo coloca con letras de oro en la historia capitalina.

¿Cuántos títulos sumó Octavio Vial con el América?

A pesar de sus increíbles récords individuales, vale decir que a nivel colectivo el centro delantero no tuvo la mejor de las suertes, pues solo sumó la Copa México con el América en la 1937-38. En su faceta como entrenador, además, registró dos Copas México más, así como el Campeón de Campeones.