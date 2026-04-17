Tiene casi 40 años, más de 30 KO’s y es considerado una leyenda del boxeo mundial

Ha regresado del retiro por quinta vez en su carrera y, en prácticamente cada una de estas, no ha decepcionado a sus aficionados. Tyson Fury está más presente que nunca, motivo por el cual aquí conocerás la razón por la que es considerado uno de los mejores de todos los tiempos.

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Fue el fin de semana pasado cuando Tyson Fury sorprendió a propios y extraños luego de regresar del retiro por quinta vez en su historia para vencer a Arslanbek Makhmudov, en un evento que sin duda fue el más importante del fin de semana pasado dentro del apartado deportivo a nivel mundial.

¿Por qué Tyson Fury es uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos?

Nacido en Manchester el 12 de agosto de 1988, Tyson Fury es un boxeador de 37 años de peso pesado que llegó a la cima mundial hace una década y que, de aquel momento a la fecha, se ha decantado por combates de exhibición que, sin embargo, siguen demostrado en potencial que tiene en el ring.

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Se trata de un pugilista británico que es considerado uno de los cinco mejores en la historia de los pesos pesados luego de vencer a personajes de la talla de Deontay Wilder, Derek Chisora, Dillian White y Wladimir Klitschko, por citar algunos ejemplos. Además, su elevada estatura (más de 2 metros) le ha permitido dominar a la mayoría de sus contrincantes en el cuadrilátero.

Y, a pesar de su estatura, cuenta con una habilidad pocas veces vista en un peso pesado. Del mismo modo, su poderío con los guantes, así como su técnica y el pesar alrededor de 300 libras ha hecho que muchos expertos en la materia lo coloquen como uno de los mejores de todos los tiempos, en parte, por su conexión con los fanáticos alrededor del mundo, así como por sus 34 victorias en 37 peleas disputadas.

¿Cuál es el próximo gran reto de Tyson Fury tras vencer a Arslanbek Makhmudov?

Luego de vencer a Makhmudov el pasado 11 de abril, ahora el siguiente deseo de Tyson Fury es enfrentar nada más y nada menos que a Anthony Joshua, en la que podría ser una pelea que cerraría el 2026 de manera espectacular. Hasta el momento, se desconoce cuándo y dónde sería el combate si este se confirma a la brevedad.