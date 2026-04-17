Es una de las leyendas más grandes de la WWE, pero se perderá su tercer Wrestlemania consecutivo

Estamos a solo unos días para que se lleve a cabo Wrestlemania 42, el evento más importante y espectacular que la WWE tendrá en este año. Desafortunadamente, la empresa no contará con una leyenda que, por increíble que parezca, se ha perdido las últimas tres ediciones de este magno evento.

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A lo largo de su etapa en la WWE, Sheamus se ha destacado por ser una superestrella que normalmente aparece en los planos estelares de la empresa no solo por su espectacular físico, sino también por las cualidades que tiene en el ring. Ante ello, ¿sabías que esta será la tercera vez que se pierde Wrestlemania?

¿Por qué Sheamus se ha perdido Wrestlemania tres veces consecutivas?

En primera instancia, vale decir que Sheamus ha tenido una destacada participación en Wrestlemania a través de distintas apariciones, incluyendo combates por títulos mundiales, de parejas y, finalmente, la victoria obtenida en Wrestlemania 37 cuando derrotó a Matt Riddle por el título de los Estados Unidos.

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Del mismo modo, posee una de las victorias más rápidas al vencer a Daniel Bryan en tan solo 18 segundos, aunque también ha enfrentado a estrellas de la talla de Triple H y la agrupación The Shield. Sin embargo, con 48 años de edad las cosas, actualmente, no son las mismas.

Sheamus no ha estado en las ediciones 40, 41 y tampoco estará en Wrestlemania 42. Y si bien esto se debe en cierta medida a las pocas historias que giran alrededor del irlandés, la realidad es que también ha tenido algunas lesiones de consideración que, tristemente para su causa, le han impedido estar a tope físico para esta clase de eventos.

¿Cuáles son los logros más importantes de Sheamus en la WWE?

Sheamus ha logrado ser el Campeón Universal de la WWE en distintas ocasiones, así como el Campeón Mundial de Peso Pesado. Del mismo modo, el irlandés ha conquistado el Royal Rumble, el Money In The Back y el Campeonato de los Estados Unidos en el pasado.