América: André Jardine toma polémica decisión en la defensa previo a la Liguilla del Clausura 2026

Comienza la cuenta regresiva para el inicio de la Liguilla del Clausura 2026, misma en la que el Club América buscará sumar un título más de la mano de André Jardine, quien es considerado uno de los mejores entrenadores en la historia de la institución azulcrema y, en consecuencia, el más ganador de esta.

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Una de las razones por las cuales André Jardine ha entrado a la historia del Club América deriva de los constantes cambios que suele realizar en el terreno de juego a través de distintas variantes. De hecho, se espera una nueva decisión de su parte que afecte directamente a la zona defensiva.

¿Qué decisión podría tomar Jardine con América rumbo a la Liguilla?

En los últimos partidos del torneo regular América cambió de una línea de 4 a una línea de 3 al fondo, lo cual sugiere más proyección para sus carrileros. Bajo este contexto, la decisión tomada por André Jardine guardaría relación con el hecho de no jugar con un lateral derecho nominal.

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Seguimos preparándonos, no hay motivos para parar.



Clásico Capitalino en la vista. 🎯🦅 pic.twitter.com/fUacVWkK45 — Club América (@ClubAmerica) April 29, 2026

Cabe mencionar que, si bien el América cuenta con Aarón Mejía y Kevin Álvarez en este apartado, la realidad es que ninguno ha satisfacido por completo las necesidades de su entrenador, mismo que optaría por mantenerlos en la banca, al menos, en este inicio de torneo.

Ante tal situación, el futbolista que sería el elegido para jugar en dicha posición sería nada más y nada menos que Isaias Violante, exjugador de los Diablos Rojos del Toluca que, tras superar una lesión, regresó con todo para adueñarse de aquella banda gracias a su versatilidad y buen manejo de pies.

¿Qué bajas tendrá América para la Liguilla?

Además de la baja de Israel Reyes por su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, América tampoco podrá contar con Dagoberto Espinoza por lesión, una situación similar a la que ocurre con Luis Malagón. Del mismo modo, Jardine tendrá que ingeniárselas sin el chileno Víctor Dávila.