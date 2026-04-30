Cruz Azul espera contratar un DT exitoso; estas son las propuestas para seducir a un entrenador

Cruz Azul atraviesa por uno de los momentos más complicados que ha tenido en los últimos años precisamente a unos días para la Liguilla del Clausura 2026. Y, mientras esta transcurre, la directiva se encuentra a marchas forzadas para encontrar un nuevo técnico para el siguiente semestre.

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Como sabes, la directiva de Cruz Azul tomó la decisión de despedir a Nicolás Larcamón luego de nueve partidos sin conocer el triunfo. Ante ello, la cúpula cementera decidió confiar en Joel Huiqui para esta Liguilla, aunque está claro que buscarán un entrenador para la siguiente temporada.

¿Qué propuestas realizará la directiva de Cruz Azul para convencer a un entrenador?

De acuerdo con información de Diego Sandoval, la directiva de Cruz Azul tiene en mente una propuesta que incluye dos opciones para quien desee formar parte de la comunidad celeste. La primera de ellas guarda relación con un contrato extremadamente jugoso en cuanto a salario se refiere.

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El segundo punto tiene que ver con una especie de “cartera abierta” en donde el nuevo DT tenga la posibilidad de escoger jugadores que sean de su agrado, lo anterior siempre y cuando deje ir a otros futbolistas que forman parte de la institución para nivelar la balanza general.

Dicho esto, desde Cruz Azul tienen en mente la contratación de un entrenador de jerarquía que, eventualmente, ya sepa lo que es ser exitoso dentro de la Liga BBVA MX, motivo por el cual esperarán pacientemente para no equivocarse una vez más en la decisión de un nuevo técnico.

¿Qué técnicos suenan para llegar a Cruz Azul?

Si bien no hay nada confirmado hasta ahora, la realidad es que poco a poco comienzan a surgir nombres para llegar a Cruz Azul de cara a la próxima temporada. Entre estos destacan personajes como Diego Alonso, Antonio Mohamed y Matías Almeyda, quien ya sabe lo que es ser campeón en México con Chivas.