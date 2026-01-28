La carrera por jugar en el Estadio Azteca ya empezó (y América no es el único)

El Estadio Azteca está cada vez más cerca de reabrir sus puertas y, con ello, vuelve una pregunta que en Coapa quieren evitar a toda costa: ¿quién tendrá realmente las llaves del Coloso de Santa Úrsula?

En ese panorama, América ya dio el primer paso. Cruz Azul, en cambio, todavía no mueve ficha pero observa cada detalle antes de tomar una decisión.

Desde la final del Clausura 2024, las Águilas no han vuelto a pisar el Azteca como locales. El tricampeón ha tenido que adaptarse a sedes provisionales, primero en la Ciudad de los Deportes y luego incluso fuera de la capital. Una situación incómoda para un club acostumbrado a mandar. Por eso, apenas iniciado el Clausura 2026, América decidió anticiparse y solicitó formalmente su regreso al estadio que considera su casa.

El presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Mikel Arriola, confirmó dicha petición.

América marca su territorio

El presidente de la FMF fue claro: la solicitud del América ya está sobre la mesa. Todo dependerá de que las condiciones físicas del inmueble lo permitan, pero el trámite ya existe.

“El reporte del Estadio Azteca es muy positivo, van en tiempo. El club ya lo solicitó”, dijo Arriola, dejando entrever que el regreso de Las Águilas va en serio.

Para el americanismo, esta sería una gran noticia para recuperar identidad, peso y narrativa en un torneo en el que no han comenzado de la mejor manera.

¿Y Cruz Azul?

La respuesta de Arriola cuando fue cuestionado sobre Cruz Azul fue tan breve como reveladora: “Podrían hacerlo, pero no lo han hecho”.

Y ahí está el verdadero giro de la historia. La Máquina, que tuvo que dejar Ciudad Universitaria y mudarse al Estadio Cuauhtémoc, hoy juega lejos de la capital y sin una casa fija en la CDMX. El Azteca, en teoría, aparece como una solución natural. Sin embargo, todavía no hay postura oficial.

De cualquier manera, se espera que en La Noria ya estén preparando el papeleo correspondiente para levantar la mano y volver al Coloso de Santa Úrsula, inmueble con el cual aún tienen un contrato vigente.