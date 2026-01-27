¡BOMBAZO! El futbolista que saldría GRATIS del América para jugar en Europa

El mercado de fichajes en la Liga BBVA MX sigue abierto. A pesar de que en el Club América se siguen esperando refuerzos para el Torneo Clausura 2026, la realidad es que en Coapa se habla de salidas en lugar de llegadas.

El jugador del América que se iría a Europa

De cara a la Jornada 4 de la presente campaña, certamen que se reanuda tras los juegos amistosos de la Selección Mexicana ante Panamá y Bolivia, en el cuadro azulcrema se habla de la salida de Ralph Orquin, futbolista de 22 años de edad que termina contrato con el Club América en verano del año en curso.

Diversos reportes apuntan a que Ralph Orquin saldría del equipo de Coapa tras haber tramitado su pasaporte español. El lateral izquierdo se habría negado a renovar contrato con la escuadra dirigida por André Jardine. Y es que estando registrado en el primer equipo, el jugador tiene marca de tres partidos disputados con el América. Anteriormente y jugando para los Bravos de Juárez, el zaguero tuvo registro de 47 compromisos jugados con el cuadro de La Frontera.

En el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, Ralph Orquin no ha tenido minutos en una campaña en la que el Club América no ha podido anotar gol. Luego de tres partidos disputados, el equipo de Coapa registra dos empates y una derrota.

Para la Jornada 4, el América recibe a Necaxa en el Estadio Ciudad de los Deportes, partido a disputarse el 31 de enero en punto de las 16:00 horas, tiempo de la CDMX. El encuentro tuvo que cambiar de horario debido a otro evento a realizarse en la Plaza de Toros.

