Lewis Hamilton es considerado por muchos amantes de los autos el mejor piloto que la Fórmula 1 ha tenido en su historia, sobre todo, por los picos tan altos que alcanzó cuando era el mandamás de Mercedes escudería que volvió a la cima en esta temporada a través de Antonelli.

Durante su etapa en Mercedes Lewis Hamilton alcanzó el éxito más grande que puede tener cualquier piloto al sumar campeonatos de forma consecutiva. En ese sentido, hace tiempo concedió una declaración que habla de la forma en cómo se ha reinventado detrás del volante.

¿Con qué frase Lewis Hamilton alcanzó el éxito en la Fórmula 1?

Para nadie es un secreto que Lewis Hamilton cuenta con mucha habilidad al momento de conducir su monoplaza; sin embargo, el mismo británico considera que una de las razones detrás de esto fue salir de su zona de confort para probar más cosas y demostrar de qué estaba hecho realmente.

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REMEMBER WHO YOU ARE pic.twitter.com/3LSpSSsWFs — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) June 14, 2026

Esta situación la resume a la perfección en una frase en la que, básicamente, pide a la comunidad no tener miedo de lo desconocido y aprender cosas nuevas, pues esto ayudará a que el éxito sea cada vez menos lejano: “Asumir más riesgos es lo que diferencia a los pilotos más rápidos de los no tan rápidos”.

¿Cuáles son los logros y récords de Lewis Hamilton en la Fórmula 1?

Lewis Hamilton es, junto a Michael Schumacher, el piloto con más campeonatos en la historia de la Fórmula 1 al sumar un total de siete títulos, mismos de los cuales la mayoría fueron a través de Mercedes, escudería a la que defendió antes de confirmar su arribo a Ferrari.

Del mismo modo, Lewis Hamilton es el líder histórico de victorias en Grandes Premios al sumar 106, el último en el GP de España 2026. Por si esto fuera poco, también es el máximo piloto en cuanto a poles positions se refiere y ya supera los más de 5,270 puntos en su etapa en la F1.