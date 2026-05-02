Tricampeón, pero también decepción; estos son los 8 FRACASOS de André Jardine en América

Se trata del técnico más ganador en la historia de la institución y del único en haber conquistado un tricampeonato en los torneos cortos hasta ahora; sin embargo, la realidad es que la estadía de André Jardine en el Club América también ha dejado una serie de pésimos resultados para la escuadra azulcrema.

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Fue hace unas semanas cuando el América fue eliminado en los cuartos de final de la Concachampions, lo cual sugiere un terrible resultado para la institución. Esto sirve como el pretexto idóneo para recordar los ocho fracasos que el club ha tenido en la era de André Jardine. ¿Los recuerdas todos?

¿Cuáles son los fracasos de André Jardine como técnico del América?

En los últimos dos torneos el Club América no solo no ha podido ganar títulos, sino que ha tenido modificaciones en su plantilla que le han impedido ser lo suficientemente competitivo en el campo. En este tiempo, además, el cuadro azulcrema ha tenido fracasos a nivel nacional, pero también internacional.

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Dentro de los fracasos de André Jardine como entrenador azulcrema destacan la eliminación de la Leagues Cup 2023, así como caer en la Concacaf 2024 y la Leagues Cup del siguiente año. En adición, se le atribuyen los fracasos de la Concachampions 2025, misma en la que perdió en cuartos de final ante Cruz Azul.

La Leagues Cup 2025 fue un fracaso más en la historia de André Jardine, como lo fue el pase al Mundial de Clubes en donde no pudo superar al LAFC a partido único. Finalmente, también destacan los últimos dos torneos de la Liga BBVA MX, así como este último fracaso en la Concachampions 2026.

¿André Jardine saldrá del América al término del Clausura 2026?

Distintos rumores indican que los días de André Jardine en América podrían estar contados ante la baja de juego que el club ha mostrado en las últimas semanas, lo cual haría que el conjunto azulcrema despida al técnico más exitoso que ha tenido a lo largo de toda su historia de cara al siguiente torneo. Sin embargo, todo podría cambiar si la escuadra capitalina tiene una buena participación en la próxima Liguilla del futbol mexicano.