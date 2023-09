Andre Jardine rompe el silencio tras su operación de emergencia

Tras la fecha FIFA, la Liga BBVA MX volverá con el Clásico Nacional: América vs Chivas como uno de los duelos de la jornada 8 del torneo Apertura 2023. Luego de la semifinal del certamen anterior, azulcremas y rojiblancos se darán cita en el Estadio Azteca; para el duelo entre dos de los equipos más mediáticos del futbol mexicano, se temía por la ausencia del director técnico de Las Águilas por una operación de emergencia.

Fue en la mañana del martes 12 de septiembre cuando el Club América, a través de sus redes sociales, anunció que Andre Jardine, de manera exitosa, fue operado de una apendicitis aguda; además, al suceder en los días previos al Clásico Nacional, se dudó de su presencia en el banquillo para el América vs Chivas del torneo Apertura 2023.

Te puede interesar: Chivas tiembla tras anuncio de Andre Jardine y el Club América previo al Clásico Nacional del Apertura 2023

Las palabras de Andre Jardine tras su operación de emergencia

“Un susto, pero ya me he sentido muy bien. Fue una cirugía de emergencia, pero salió todo muy buen y rápido. Me siento bastante bien, no puedo hacer muchos esfuerzos, con toda la energía que me gusta, pero me siento muy bien”, fueron las palabras de Andre Jardine en la conferencia de prensa de este viernes 15 de septiembre.

El primer Clásico Nacional de Andre Jardine

Este sábado 16 de septiembre, Andre Jardine vivirá su primer Clásico Nacional: América recibirá a Chivas en la cancha del Estadio Azteca, en un duelo que corresponde la jornada ocho del torneo Apertura 2023; con el entrenador brasileño, acabó la búsqueda de entrenador de la directiva azulcrema luego de salida de Fernando ‘Tano’ Ortiz en el Clausura 2022.

Anteriormente, Andre Jardine era el entrenador de Atlético San Luis y dentro de su palmarés presume de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 como director técnico de la Selección Brasileña.

Te puede interesar: Afición revienta al Club América tras fichaje de Igor Lichnovsky para el torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX