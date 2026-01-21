América, con una delantera de más de 800 millones que no ha anotado en el Clausura 2026

Después de tres jornadas, el Club América es la única institución que no ha festejado un gol a lo largo de este torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX . Esto sucede de tal forma pese a que la institución suma una delantera que vale más de 800 millones de pesos en la actualidad.

Jardine acepta que América fue superado

El América suma 2 puntos de 9 posibles en este inicio del Clausura 2026 luego de igualar ante Xolos y Pachuca, así como caer frente al Atlético de San Luis. Un punto a destacar es que, después de 270 minutos, el conjunto de la capital del país no registra un solo gol, siendo el único equipo que no lo ha logrado en la temporada.

¿Cuánto vale la delantera del América?

El Club América es el equipo con la plantilla más costosa de la Liga BBVA MX para este Clausura 2026 y, además, cuenta con una delantera que supera los 40 millones de euros; es decir, alrededor de 800 millones de pesos al tipo de cambio actual contando a nueve futbolistas de corte ofensivo.

El principal de estos es Allan Saint-Maximin, cuyo valor de acuerdo con Transfermarkt es de 10 millones de euros. Detrás de él aparecen Alejandro Zendejas y Brian Rodríguez, los cuales también cuentan con un elevado valor al costar 8.5 y 6.5 millones de euros, respectivamente hablando.

Los demás elementos en zona de ataque que el América tiene son Isaías Violante, Víctor Dávila, Rodrigo Aguirre, Henry Martín, Raúl Zúñiga y Patricio Salas, los cuales tristemente para su causa no han tenido la oportunidad de sumar anotaciones pese a las acciones de peligro que han tenido en estos tres cotejos de Liga.

¿Hasta cuándo regresarán Alejandro Zendejas y Henry Martín de sus lesiones?

Ambos futbolistas se han perdido el inicio de esta temporada luego de sumar lesiones de consideración, lo cual ha impedido que André Jardine cuente con ellos. No obstante, se espera que los dos futbolistas finalmente tengan minutos en la Jornada 4, cuando América se mida al Necaxa el sábado 31 de enero a las 21:00 horas.