Germán Berterame y sus IMPRESIONANTES números en Rayados; ¿se va de la Liga BBVA MX?

Se trata, sin duda, de uno de los delanteros más importantes que la Liga BBVA MX ha tenido en los últimos diez años. Germán Berterame está prácticamente fuera del futbol mexicano luego de su etapa con Rayados de Monterrey y posible arribo al Inter Miami, equipo de la MLS en donde está Lionel Messi.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

Germán Berterame, argentino nacionalizado mexicano, está muy cerca de formar parte de la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias al aporte ofensivo que ha tenido desde su llegada a la Liga BBVA MX. Por tal motivo, no está de más conocer cuáles fueron los números que tuvo en el país.

¿Qué números tuvo Germán Berterame en la Liga BBVA MX?

Luego de su paso por el San Lorenzo de Argentina, Germán Berterame fue fichado por el Atlético de San Luis en julio del 2019 por poco menos de 1.5 millones de euros, según Transfermarkt. El delantero se acopló de inmediato al conjunto potosino, mismo en donde logró grandes números de acuerdo con lo que se esperaba de él.

Te puede interesar: Omos, el gigante de la WWE que ahora brilla en AAA

Te puede interesar: Así le colocaron un candado en el oído a Jeff Hardy

En el Atlético de San Luis, el delantero de la Selección Mexicana disputó 93 partidos, mismos en donde sumó 31 anotaciones y seis pases a gol. Estos números llamaron poderosamente la atención de Rayados de Monterrey, equipo que lo fichó a mediados del 2022 como uno de los traspasos bomba del futbol mexicano.

Los primeros meses de Germán Berterame con el club no fueron sencillos, aunque vale decir que el último año del naturalizado mexicano ha sido por demás espectacular. En estos momentos, el atacante registra 67 tantos y 15 asistencias en 152 partidos, lo cual habla de su aporte tanto goleador como asistidor.

¿Con quién peleará su puesto en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Si la lógica impera, el Vasco Aguirre tendrá en Raúl Jiménez y Santiago Giménez sus dos delanteros principales para la siguiente Copa Mundial de la FIFA 2026. Ante este hecho, Germán Berterame tendría que disputarse el tercer puesto con Armando González, centro delantero que ha tenido una gran participación en Chivas.