Rumbo al Super Bowl 2026: Estas son las dinastías más dominantes en la historia de la NFL

Este fin de semana se llevó a cabo la Ronda Divisional de la NFL con auténticos partidos de alarido, así como con cuatro instituciones que aún se mantienen con vida y que disputarán en estos días el partido por el Campeonato de Conferencia, esto rumbo a la siguiente edición del Super Bowl.

Programa completo: Ritual NFL El Resumen | Semana 12

Con cuatro escuadras aún con la intención de llegar al trofeo por el Vince Lombardi, las curiosidades en torno a este deporte no dejan de aparecer. Ante este hecho, no está de más que conozcas cuáles han sido las dinastías más importantes y dominantes de la NFL a unos días para el Super Bowl 2026.

¿Qué equipos tienen las dinastías más dominantes en la NFL?

Posiblemente la más conocida en la actualidad es la de los Kansas City Chiefs, escuadra que, de la mano de Patrick Mahomes y Andy Reed, sumaron tres Super Bowl´s en cinco años. Sin embargo, antes de ellos estuvieron los New England Patriots, quienes con Tom Brady al mando acumularon seis Vince Lombardi en un periodo de 18 años.

Te puede interesar: Las sorpresas de la Selección que podrían llegar a la Copa Mundial de la FIFA

Te puede interesar: Los proyectos de estadio en Cruz Azul que han fracasado

Los Dallas Cowboys, un equipo dormido de la NFL actual, tuvo la oportunidad de ganar tres Super Bowl’s en solamente cuatro años de la mano de Emmit Smith, Tory Aikman y Michael Irvin. Junto a esta escuadra destacan los Steelers, quienes en los años 70’s lograron cuatro Súper Tazones entre 1974 y 1979.

Los San Francisco 49ers también destacan como un equipo dominante en la historia de la NFL al registrar cinco trofeos teniendo como protagonista a Joe Montana. Finalmente aparecen los Green Bay Packers, quienes conquistaron tres títulos de NFL en los años 1961, 1962 y 1963; es decir, previo a la unión con la AFL.

Cincinnati, ¿con la dinastía más espectacular en la historia de la NFL?

Pocos lo saben, pero los Cincinnati Bengals cuentan con el récord de tener la dinastía más espectacular en la historia de la NFL. Y es que, en un periodo corto de tiempo, el conjunto de la Americana sumó ocho títulos, mismos de los cuales cuatro fueron campeonatos de la NFL y cuatro más de la AAFC; es decir, previo a la llegada del Super Bowl.