América, con PATERNIDAD ante Pumas en Liguilla; ¿cuántas veces lo ha eliminado?

Uno de los duelos que más llama la atención de esta Liguilla del futbol mexicano es, sin duda, el Pumas vs América. El conjunto de la UNAM llega a esta fiesta grande como el auténtico líder del Clausura 2026, mientras que los de Coapa arriban como el octavo lugar de la tabla general y tras igualar de último minuto la ida por 3-3.

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En esencia, es Pumas quien parte como amplio favorito a superar la ronda de cuartos de final del Clausura 2026 por encima de su rival; sin embargo, históricamente es el América quien cuenta con una especie de paternidad respecto a los del Pedregal, sobre todo, en instancias definitivas.

¿Cuál es la paternidad de América sobre Pumas en Liguillas?

Desde la instauración de los torneos cortos, Pumas y América se han enfrentado en un total de siete ocasiones. Lo curioso de esta situación es que es el cuadro de Coapa quien tiene un balance positivo, pues en estos cotejos ha salido con la mano en alto en cinco de ellos.

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Otro punto a destacar es que, de las cinco veces que América eliminó a Pumas, en cuatro logró quedarse con el título de Liga BBVA MX. La primera de ellas llegó en el Verano 2002, mientras que la segunda se dio en el torneo Clausura 2013, misma en donde los azulcremas vencieron a Cruz Azul en la gran final.

Posteriormente, América volvió a eliminar a Pumas en el Apertura 2014, mientras que en el Apertura 2018 ocurrió lo mismo. Finalmente, en el Clausura 2018 los azulcremas vencieron a su rival por 6-2 en los cuartos de final, aunque en aquella ocasión no terminaron como campeones.

¿En qué ocasiones Pumas eliminó al América de la Liguilla?

Fue en el Apertura 2015 cuando Pumas logró venganza al eliminar al América en la semifinal, a través de un marcador global de 4-3. Finalmente, la última vez que se vieron las caras fue en el Apertura 2021 dentro de los cuartos de final, fase en donde los del Pedregal se quedaron con el triunfo por un 3-1 global.

