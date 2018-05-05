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América vs Pumas |Galería

#Galería Las mejores postales de la vuelta de los cuartos de final entre América y Pumas

Por: Azteca Deportes

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Afición americanista pone el color en las tribunas

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Las mejores imágenes de la vuelta de los cuartos de final entre América y Pumas

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Nicolás tuvo una Liguilla de terror con Pumas

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El América celebra la primera anotación del encuentro

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¡América se metió a las semifinales de la Liga MX!

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No podía faltar la selfie previo al encuentro en el estadio Azteca

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Mateus Uribe abrió el marcador tras un error de Luis Fuentes

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Miguel Herrera regresa a unas semifinales con el América

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La afición de Pumas tenía fe en la remontada

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Nicolás Castillo llevó a su pequeño al mítico césped del Azteca

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Afición americanista pone el color en las tribunas

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Las mejores imágenes de la vuelta de los cuartos de final entre América y Pumas

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Nicolás tuvo una Liguilla de terror con Pumas

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El América celebra la primera anotación del encuentro

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No podía faltar la selfie previo al encuentro en el estadio Azteca

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Nicolás Castillo llevó a su pequeño al mítico césped del Azteca

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