Larcamón toma su decisión: ¿Sepúlveda o el Toro para comandar el ataque de Cruz Azul?

Cruz Azul vive un momento clave dentro del Apertura 2025. La Máquina no solo pelea por mantenerse en lo más alto de la tabla, sino que también se enfrenta a decisiones determinantes que marcarán el cierre del torneo. Una de ellas tiene como protagonistas a dos de sus delanteros más importantes: Ángel Sepúlveda y Gabriel “Toro” Fernández.

La competencia interna es feroz. Por un lado, Sepúlveda fue el centro delantero titular durante gran parte del campeonato, pero una lesión lo ha mantenido entre algodones y todavía no estaría al cien por ciento. Del otro lado aparece Fernández, quien respondió cada vez que recibió la oportunidad, con goles y actuaciones sólidas que lo impulsan como una seria opción para asumir el papel estelar.

El dilema para Nicolás Larcamón no es sencillo. El técnico sabe que cada decisión en este tramo del torneo puede inclinar la balanza entre asegurar la clasificación con comodidad o poner en riesgo la regularidad de su equipo.

Un debate que puede definir la temporada

La situación abre un debate inevitable entre los aficionados cementeros: ¿apostar por la experiencia y liderazgo de Sepúlveda, aunque no esté en plenitud física, o confiar en el buen momento de Fernández, que ha mostrado hambre de protagonismo?

El plan parece claro: no forzar a Sepúlveda en exceso y darle minutos de manera progresiva, mientras que Fernández podría asumir la responsabilidad en el duelo ante Tigres por la Jornada 12. La idea es que el mexicano llegue en plenitud después de la fecha FIFA, para reforzar al equipo en la parte más caliente de la temporada y buscar incluso un llamado a la Selección Mexicana.

Un calendario que no da respiro

El dilema llega en medio de una seguidilla durísima de partidos. Cruz Azul deberá visitar a Tigres, recibir al América, salir contra Necaxa, recibir a Monterrey y cerrar octubre contra Puebla. Todos rivales de peso que exigirán al máximo al plantel celeste.

En ese contexto, la decisión entre Sepúlveda y Fernández no es solo táctica, sino estratégica: elegir al delantero indicado podría ser la diferencia entre consolidar a Cruz Azul como candidato al título o dejar dudas en un cierre de torneo que no perdona errores.