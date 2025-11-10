¿Cómo le fue al América contra los equipos que calificaron directo?

El América terminó la fase regular del Apertura 2025 en el cuarto lugar de la tabla, con 34 puntos, sólo tres menos que el líder Toluca; sin embargo, hay indicios de que las águilas pueden tener grandes dificultades si enfrentan a los otros equipos que contendieron por la cima hasta el último suspiro de la Jornada 17.

El cuadro que dirige el brasileño André Jardine logró una decena de victorias a lo largo del semestre, pero la mayoría de ellas llegaron frente a instituciones cuya nómina es abismalmente inferior en valor mercantil y que no mostraron regularidad a lo largo del curso.

Lo que le viene al América

De los otros cinco equipos que clasificaron de manera directa a la liguilla del futbol mexicano, el conjunto azulcrema sólo fue capaz de vencer a uno: los Tigres. Fue por la Jornada 5 del campeonato, en el estadio Universitario, que se impuso 1-3, con doblete de Erick 'Chiquito' Sánchez y un autogol del guardameta felino, Nahuel Guzmán.

En la Jornada 8, hubo Clásico Nacional en el estadio Ciudad de los Deportes y las Chivas, contra la mayoría de los pronósticos, doblegaron al América 1-2, con tantos de Roberto 'Piojo' Alvarado y Armando 'la Hormiga' González, a la postre campeón de goleo.

Apenas una semana después, la escuadra capitalina viajó a Monterrey para enfrentar a los Rayados —su adversario para los cuartos de final— y el choque terminó igualado con pizarra de 2-2 en el 'Gigante de Acero'.

Al América le cuesta cada vez más

Por la decimotercera fecha, los emplumados visitaron, el Estadio Olímpico Universitario para medirse al Cruz Azul y, aunque empezaron ganando con gol de Brian Rodríguez, fueron remontados gracias a anotaciones de Gabriel 'Toro' Fernández e Ignacio Rivero. Perdieron 2-1.

La última gran prueba llegó en el cierre de la fase regular y el Nemesio Díez reiteró su condición de 'infierno' para la causa azulcrema. Paulinho y Helinho determinaron el 2-0 en favor del Toluca, que deja muchas dudas en el seno americanista de cara a la próxima liguilla.

