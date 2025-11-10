André Jardine no estaría tan contento con esta noticia que recibió de cara a la Liguilla: afectaría mucho al América
América se vio afectado por la Selección Mexicana y André Jardine se verá perjudicado en su preparación de cara a los cuartos de final de la Liguilla
Club América finalizó la fase regular del Apertura 2025 con una dura derrota frente a Toluca en el Estadio Nemesio Diez . Sin embargo, André Jardine y su cuerpo técnico ya han pasado página y se encuentran preparando a su equipo de cara al inicio de la Liguilla de la Liga BBVA MX. Con la misión de alcanzar su quinta final consecutiva, las Águilas recibieron una pésima noticia pensando en los cuartos de final del torneo.
América perderá a cinco jugadores debido a la Selección Mexicana
Por decisión de Javier Aguirre, los jugadores Luis Malagón, Israel Reyes, Kevin Álvarez, Erick Sánchez y Alexis Gutiérrez fueron citados por México de cara a la fecha FIFA del mes de noviembre, por lo que se perderán casi dos semanas de entreno con el América previo al comienzo de la Liguilla. Cabe destacar que las Águilas enfrentarán a Monterrey en los cuartos de final del Apertura 2025 .
Esto significa que los jugadores mencionados se perderán el partido amistoso que el América deberá jugar ante LA Galaxy el próximo sábado 15 de noviembre. De esta manera, Jardine perderá a jugadores muy importantes de cara a la planificación del juego frente a Rayados, situación que no le gustará al cuerpo técnico de Coapa.
Henry Martín podría regresar previo al inicio de la Liguilla
Si bien es cierto que Jardine no tendrá a futbolistas de peso durante la preparación de cara a la Liguilla, es posible que cuente con el regreso de Henry Martín. Reportes indican que el delantero del América podría regresar en el amistoso ante LA Galaxy y esperan que pueda sumar, por lo menos, unos 45 minutos. De esta manera, las Águilas recuperarían a un jugador sumamente importante.
América definió la localía para el juego ante Monterrey
A falta de varias semanas para el inicio de los cuartos de final del Apertura 2025, se pudo dar a conocer que América hará de local en el Estadio Ciudad de los Deportes en el juego de vuelta ante Monterrey. El partido se llevaría a cabo el día 29 o 30 de noviembre y está estipulado para las 17:00 horas (Ciudad de México).