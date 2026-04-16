América podría tener una limpia de jugadores y André Jardine no estaría descartado entre los movimientos

El 2026 ha sido un año muy duro para las Águilas del América y el reciente fracaso en Concachampions perdiendo ante Nashville en los Cuartos de Final, ha encendido las alertas sobre una posible vigencia del actual proyecto por lo que reportes apuntan a una sacudida y limpia en la que André Jardine no está descartado.

América entre tantos recientes cambios apostó por jugadores brasileños que han rendido muy poco o nada; Brian Gutiérrez no aparece en su mejor momento deportivo y otros futbolistas también lucen en mal momento, de ahí que las Águilas pensarían en un cambio de dirección.

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André Jardine alimenta rumores sobre su salida

Un rumor reciente, señalaba que en América estarían analizando y sondeando la posibilidad de darle las gracias a Jardine y traer en su lugar a Matías Almeyda, quien recientemente cerró su ciclo con Sevilla.

El 'Pelado', con amplias credenciales sería del interés pese al pasado con Chivas, sin embargo eso seguiría solo como algo extraoficial. Lo que parece más real es que Jardine pudiera salir ante el posible término de esa relación de ensueño que se mantuvo.

Jugadores podrían dejar América

En cuanto a futbolistas, se estima que pudiera salir elementos del equipo, desde Brian Rodríguez quien ahora sí se marcharía con diferentes ofertas que le están buscando. Henry Martín parece tener más problemas físicos y su momento como americanista parece ir rumbo a la salida.

Cota termina contrato y se marchará al igual que Néstor Araujo quien tiene ya mucho tiempo que no sale ni a la banca.

Israel Reyes podría dar el salto después de la Copa Mundial de la FIFA y sería por el mismo tema otra baja del cuadro de las Águilas. Jonathan Dos Santos sigue con buen nivel, pero no está descartado que eventualmente pueda retirarse tras este torneo.

Tal vez la lista podría ampliarse y con ello sería ver como un nuevo América por lo que ahora las expectativas es de quiénes podrían llegar, procedentes de qué equipos y en qué posiciones y posteriormente cuánto tiempo tardarían en cuajar esos refuerzos para hacer con un nuevo entrenador un proyecto desafiante.