Estos jugadores recupera el América para enfrentar al Necaxa

América afrontó el partido de la Jornada 3, contra el Pachuca, sin cuatro de sus elementos habituales: Henry Martín, Alejandro Zendejas, Rodrigo Aguirre y Érick Sánchez. Todos ellos se ausentaron del compromiso en el Estadio Hidalgo por sendos problemas físicos.

Finalizado dicho encuentro, el director técnico del equipo, André Jardine, declaró que la cuarta fecha del campeonato sería el plazo en el que se vería otra vez una versión altamente competitiva de las águilas, en el entendido de que varios de los futbolistas antes mencionados estaban próximos a regresar a las canchas.

Sonríe André Jardine

La pausa por actividad de la Selección Mexicana le permitió al conjunto azulcrema recuperar a estos hombres y, aunque se reincorporaron de manera paulatina, todos lograron ponerse a punto y algunos ya tuvieron acción en el amistoso que se pactó contra el Atlético Morelia, con el objetivo de no perder ritmo de competencia.

En el entrenamiento del martes, previo a medirse al Necaxa en el estadio Ciudad de los Deportes, el entrenador brasileño comandó una práctica con un plantel al que le faltó poco para estar completo. Henry, Zendejas, 'Chiquito' y el 'Búfalo' entrenaron con alta intensidad y su semblante denotaba que dejaron atrás cualquier molestia física.

Al interior de Coapa, ha podido saber Azteca Deportes, ilusiona especialmente la vuelta de su número '10', cuya ausencia ha limitado al aparato ofensivo de la escuadra de Coapa y se ha notado en la falta de profundidad de un ataque que no registra un solo gol en lo que va del Clausura 2026.

El goleador está de regreso

Henry, por su parte, no ha participado en un duelo oficial desde finales de noviembre, cuando ingresó de cambio en el juego de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2025, en el que el América cayó eliminado a manos del Monterrey. A principios de este año, sufrió un nuevo desgarre en el bíceps femoral, que no le ha permitido jugar durante el semestre en curso.

La única baja para enfrentar al Necaxa es Israel Reyes, por problemas musculares que sufrió durante el partido amistoso entre la Selección Azteca y Bolivia.

