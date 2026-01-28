¿Un nuevo problema para Efraín Juárez? La estrella que podría salir de Pumas

Pumas y Efraín Juárez siguen mostrando un paso irregular en la Liga BBVA MX . El equipo auriazul podría perder a una nueva figura, se trata de Keylor Navas.

El portero costarricense no habría renovado aún con el equipo, lo que podría abrir la puerta a una posible salida si otros clubes se interesan en hacerse con sus servicios. Keylor Navas ha sido de los jugadores más destacados del club felino en el actual certamen. Los auriazules aprovecharon el parón por selecciones para que sus jugadores pudieran adaptarse al sistema de juego de Efraín Juárez.

Juárez tiene claro los aspectos a mejorar en Pumas

El estratega felino, analizó lo sucedido vs León y remarcó los aspectos a mejorar por parte de sus jugadores

"Lo tenemos claro, lo debo ir repitiendo. Empezamos perdiendo con el gol de vestidor y otra vez cuesta arriba, eso es lo que pesa. Empezamos a correr riesgos innecesarios, no partiendo del orden. Ahí el equipo se empezó a fragmentar en el primer tiempo y no generamos muchas opciones de gol; por ahí hay un par", expresó el DT mexicano, Efraín Juárez, tras el duelo ante León.

"En la planeación a inicio de año, una de las cosas que platicamos es que este parón no nos llegaba en buen momento porque el equipo iba a andar, y viene esto. De lo malo, lo positivo porque nos sirve para poner a los que no llegaron en la pretemporada de buena forma para el juego ante Santos. No nos gusta, lo sabíamos, pero hay que aprovecharlo", dijo Efraín.

Pumas tiene el deber de campeonar

Pumas quiere cortar una racha de casi 15 años sin coronarse en la Liga BBVA MX. Los felinos enfrentarán a Santos en su próximo partido del Clausura 2026.

"Me quedo mucho con el segundo tiempo que tuvimos ante León, eso me representa a mí, hicimos el uno a uno y, aunque los libros digan que tienes que empezar a partir del orden, no, metí 3 nueves, metí un carrilero, jugamos con un central y, bueno, creo que generamos aunque desafortunadamente no somos finos", sentenció.

Pumas tiene el objetivo de volver a la gloria en la Liga BBVA MX y ser protagonista en la Concachampions en este nuevo proyecto de Antonio Sancho.

