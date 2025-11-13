América recibe grandes noticias rumbo a la Liguilla; estos dos jugadores regresan al plantel

Todo está listo para disfrutar de la Liguilla del futbol mexicano , misma que corresponde al Apertura 2025 y que llegará después de la Fecha FIFA y de la etapa Play-In. En este evento ya está posicionado el América, club que recibió grandes noticias en la búsqueda de un campeonato más en su historia.

Las Águilas del América se posicionaron en el cuarto lugar de la tabla general luego de 17 jornadas, quedando por debajo de Toluca, Tigres y Cruz Azul. Lo anterior deriva de un sinfín de situaciones, entre las que destaca la cantidad de bajas que el club tuvo a lo largo de la temporada.

¿América tendrá plantel completo para enfrentar la Liguilla del Apertura 2025?

Después de varias semanas de ausencia, y de haberse acoplado a los entrenamientos grupales, se sabe que el América contará nuevamente con la participación de Henry Martín, quien estará recuperado al cien por ciento una vez que comience la Fiesta Grande del balompié azteca.

Así como él, se espera que la Pantera Zúñiga pueda recuperarse a tiempo de la lesión que tuvo hace unos partidos, por lo que, de concretarse esto, el conjunto azulcrema tendrá a sus tres delanteros disponibles para esta etapa contando a Rodrigo Aguirre, quien fue el titular del club en los últimos duelos.

A la par de ellos, el América ya tendrá la participación completa de otros elementos como Jonathan Dos Santos, Álvaro Fidalgo y Alejandro Zendejas, los cuales aquejaron algunas lesiones en el pasado reciente. Sin embargo, vale decir que el club tendrá que sobreponerse a la baja de Dagoberto Espinoza, quien volverá a los entrenamientos hasta el próximo año.

¿Contra quién jugará América en la Liguilla?

Al quedar posicionado en el cuarto lugar general, América tendrá que buscar su boleto a las semifinales del Apertura 2025 contra Rayados de Monterrey , escuadra que quedó en el quinto puesto. El partido de ida será en el Estadio BBVA Bancomer, mientras que la vuelta está programada para el Ciudad de los Deportes.