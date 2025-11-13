Vale más de 10 millones, fue de los mejores del Apertura 2025 y podría ir al Mundial 2026

La última Fecha FIFA del año traerá consigo el duelo entre la Selección Mexicana y el combinado de Uruguay, el cual se llevará a cabo en los próximos días. Es precisamente aquí en donde podría hacer su debut Santiago Homenchenko, quien buscará llegar al Mundial 2026 con el cuadro charrúa.

Homenchenko, de solo 22 años de edad, fue una de las sorpresas en la lista de Marcelo Bielsa, aunque vale decir que el uruguayo fue el mejor futbolista del Querétaro luego de que su entrenador lo colocara como defensor central y no como mediocampista de contención, su lugar natural.

Homenchenko, de perder a su madre a buscar el Mundial 2026 con Uruguay

La madre de Homenchenko padeció cáncer durante muchos años, motivo por el cual tanto él como el resto de su familias tuvieron que cuidarla. Su oportunidad en el futbol mexicano, más precisamente en el Pachuca, se dio en enero del 2024 cuando le llenó el ojo al en ese entonces técnico Guillermo Almada.

No obstante, y mientras buscaba sobresalir en la Liga BBVA MX, su madre sucumbía ante esta enfermedad en abril de este año, lo cual causó la tristeza del jugador misma que se vio reflejada en el terreno de juego. Aunado a esto, Santiago no entró en los planes del Pachuca de Lozano, por lo que fue enviado directamente al Querétaro.

Con 22 años, se pensaba que Homenchenko pronto saldría de la Liga BBVA al no encontrar cabida en un club importante de México; sin embargo, como defensor central tuvo un resurgir vibrante en los Gallos Blancos, esto al grado de convertirse en líder, capitán y un bastión importante del club hasta ahora.

¿Cómo fue su llamado a la Selección Uruguaya rumbo al Mundial 2026?

Su estilo de juego le llenó el ojo a Marcelo Bielsa , quien lo convocó para la próxima Fecha FIFA en donde Uruguay se medirá precisamente a la Selección Mexicana. Es así como Homenchenko buscará cerrar un 2025 lleno de muchas emociones y, por qué no, soñando con la posibilidad de asistir a su primer Mundial.