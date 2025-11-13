¿Paternidad celeste? Cruz Azul, con amplia ventaja sobre Chivas por sus últimos resultados

Uno de los duelos que más llaman la atención de la próxima Liguilla del futbol mexicano es aquel que enfrentará a la Máquina del Cruz Azul ante las Chivas del Guadalajara , un duelo que, a priori, tiene un claro favorito en función de los últimos resultados entre ambas instituciones.

Faravelli renueva con Cruz Azul: se queda en Cruz Azul hasta 2026

Cruz Azul llega a esta Liguilla como el tercer mejor equipo de la tabla general, aunque luego de caer en casa contra Pumas. Chivas, por su parte, se posicionó en el sexto lugar general pero con el mejor cierre para cualquier escuadra de México contando los últimos seis enfrentamientos.

¿Por qué Cruz Azul es favorito sobre Chivas en la Liguilla?

Existe una especie de paternidad celeste en los últimos años, pues en los más recientes diez partidos entre ambos Chivas solamente ha ganado en tres de ellos. De hecho, el Guadalajara no sabe lo que es ganarle a Cruz Azul desde hace dos años; es decir, cuatro torneos.

En los últimos diez compromisos entre ambas escuadras, Cruz Azul ha salido avante con seis triunfos, un empate y únicamente tres derrotas. Otro punto a considerar es que los últimos cuatro juegos fueron para los celestes, quienes además registraron siete goles a favor y uno en contra.

¿Quién tiene la plantilla más costosa del futbol mexicano?

Otro punto a destacar es que Cruz Azul cuenta con la plantilla más costosa de esta serie, pues de acuerdo con el portal Transfermarkt el plantel de los celestes tiene un valor de 82.10 millones de euros, colocándose como la segunda más costosa de México. Chivas, por su parte, se ubica en el sitio 6 con 66.33 millones de euros.

¿La Hormiga González pesará en el duelo ante Cruz Azul?

Si bien Cruz Azul parte como favorito por estas dos circunstancias , así como por su posición en la tabla, el Guadalajara llegará con uno de los campeones de goleo del torneo. La Hormiga González realizó 12 dianas en la temporada regular, por lo que espera ser el MVP de la Liguilla para el Rebaño Sagrado.