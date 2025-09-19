¡De regreso al triunfo! América se impuso a Pachuca en Concachampions

América Femenil volvió a sonreír en la Copa de Campeonas de la Concacaf. Las Águilas derrotaron 1-0 a Pachuca logrando un triunfo que no solo les devuelve confianza, sino que también las consolida en la cima del Grupo A del torneo internacional.

El gol de la victoria fue obra de Scarlett Camberos, quien aprovechó un rebote en el área para mandar el balón al fondo de la red. Con este resultado, América suma siete puntos y depende de sí mismo para avanzar a la siguiente ronda.

La victoria de América sobre las actuales campeonas de la Liga MX Femenil

Desde el silbatazo inicial, América tomó el control del juego. Presionaron alto, mostraron intención de posesión y buscaron generar peligro con jugadas fluidas por las bandas. Pachuca resistía, pero sin poder profundizar demasiado. Uno de los primeros avisos lo dio Monserrat Saldívar muy temprano, con un disparo que exigió a la portera Barreras.

El gol llegó alrededor del minuto 19, cuando Camberos aprovechó un rebote de Barreras para definir con zurda, haciendo válido el plan ofensivo iniciado por América. A raíz de ese tanto, el equipo dirigido por Ángel Villacampa mantuvo su ritmo, sin relajarse. Estuvieron más agresivas, con buen cierre entre líneas, recuperación en mediocampo y presión al rival cada vez que Pachuca intentaba ser vertical.

En el segundo tiempo la visita buscó equilibrar: más llegadas por las bandas, centros y tiros fuera del área. Las locales, por su parte, ajustaron bien defensivamente, cerrando espacios y evitando que las Tuzas crearan jugadas limpias. Aunque tuvo algunas oportunidades para ampliar la ventaja (una de la misma Camberos terminó en el travesaño), al final supieron sufrir juntas para llevarse los tres puntos.

Defensas del América agradecen la victoria contra Pachuca

Tras el partido, varias jugadoras destacaron la importancia del triunfo y el aspecto mental que marcó la diferencia. Jordan Brewster reconoció que el equipo necesitaba este tipo de actuación: “creo que fue una buena victoria, jugamos juntas, jugamos como sabemos jugar. Nuestros últimos juegos estuvimos decepcionadas de nosotras mismas porque no jugamos a la altura de nuestros estándares”, señaló.

La defensa estadounidense también habló de cómo mantenerse con la racha positiva: “construyendo desde las cosas positivas, no se puede ser perfecto siempre. Enfocándose en las cosas buenas y cuando pasen seguir construyendo y mejorando”, añadió.

Por su parte, Jana Gutiérrez celebró el resultado, pero pidió mantener los pies en la tierra: “nos sentimos muy bien, felices, pero sobre todo comprometidas, sabemos que aún no se acaba. Ahorita estamos muy felices, pero ya mañana es la siguiente página”, dijo.