“Pocos equipos van a poder ganarnos”, futbolista del América tras derrotar a Pachuca

Después de perder el liderato del Apertura 2025 y de sumar tres partidos consecutivos sin victoria, el Club América Femenil derrotó a Pachuca en actividad de la tercera jornada de la Copa de Campeonas de la Concacaf.

Justamente había sido ante las Tuzas que perdieron el invicto que arrastraban en el torneo liguero, pero ahora se llevaron tres unidades que reviven las esperanzas de clasificar a la siguiente fase del torneo continental.

Futbolista del América advierte a sus próximos rivales

Tras la victoria habló Bruna Vilamala, una de las últimas incorporaciones al equipo, quien se mostró satisfecha por romper la racha negatica. “Esto es futbol, es de momentos. El equipo hoy ha dado la cara, estoy tremendamente orgullosa de mis compañeras”, aseguró la delantera española.

Además de esto, habló sobre cómo el funcionamiento del equipo en la victoria puede beneficiar a la escuadra azulcrema en los compromisos por venir: “nosotras hemos dado la talla, hemos estado como teníamos que estar y hemos ganado el partido”, dijo, “si estamos bien, si estamos concentradas, si jugamos como hoy hemos jugado pocos equipos van a poder ganarnos”, sentenció Vilamala.

¿Qué partidos siguen para el América Femenil?

Después del choque ante Pachuca, a las Águilas se les viene un calendario complicado. En actividad de Liga visitarán a Toluca, uno de los grandes protagonistas de la actual temporada, el próximo 22 de septiembre, mientras que en Concachampions recibirán la visita del Orlando Pride, el nuevo equipo de Jackie Ovalle.

La victoria de hoy, de hecho, las posiciona de forma momentánea como líderes del Grupo A con siete unidades, que se traducen a dos victorias y un empate, pero todavía con el Pride por enfrentar su partido de la jornada.

