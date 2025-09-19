“Era este partido o nada”, futbolista del América sobre la victoria en Concachampions

América Femenil logró un triunfo clave en la Copa de Campeonas de la Concacaf tras vencer 1-0 a Pachuca. Con un gol de Scarlett Camberos, las Águilas sumaron tres puntos vitales que las colocan como líderes del Grupo A y las acercan a la siguiente fase del torneo internacional.

El partido fue intenso y con oportunidades claras, que no pudieron capitalizar, pero supieron sufrir en lo defensivo para asegurar la victoria y los tres puntos. Pachuca intentó reaccionar en la recta final, pero la solidez defensiva azulcrema y la seguridad de Sandra Paños evitaron el empate.

Aseguran cambio de mentalidad dentro del Club América

Al terminar el encuentro, la arquera española Paños fue clara sobre la importancia del triunfo: “era muy importante el partido de hoy, sabíamos que era este partido o nada porque al final se nos queda complicado lo de la Conca, pero orgullosa del equipo, del cambio de mentalidad. Habíamos perdido el jugar juntas y hoy lo hemos recuperado, hemos sabido atacar. Sobre todo hemos sabido sufrir juntas, es una importante victoria, pero sobre todo como equipo”, declaró.

Para la guardameta, la clave no estuvo únicamente en el resultado, sino en la forma en la que el plantel se comportó en la cancha. “Es un paso muy importante el volver a generar ocasiones, los dos partidos pasados no habíamos generado, seguir trabajando, es lo que tenemos que hacer, mejorar individualmente, en colectivo. Que no siempre se puede ganar 5-0, hay que ganar los partidos independientemente del resultado y sobre todo juntas”, agregó, reconociendo el trabajo de equipo por sobre lo demás.

América recupera poderío ofensivo en Concachampions

El análisis de Paños también apuntó a la mejora defensiva y la capacidad de adaptación de varias jugadoras: “hemos tenido mucha más contundencia, más agresivas, no estábamos tan encima de la línea defensiva, jugadoras que se tenían que adaptar en posiciones que no eran las suyas. Sobre todo el trabajo en conjunto del equipo, han hecho un gran esfuerzo”, explicó.

Ese esfuerzo fue evidente en los 90 minutos, donde América mostró mayor intensidad y solidez táctica que en encuentros anteriores. Además de Camberos, jugadoras como Irene Guerreo, Nicki Hernández o Nancy Antonio fueron determinantes para mantener el equilibrio entre defensa y ataque.

América es líder de su grupo en la Concacaf

Con esta victoria, América llega a 7 puntos y se coloca en lo más alto del Grupo A, dejando a Pachuca contra las cuerdas en sus aspiraciones de avanzar en el torneo. La contundencia en casa y el crecimiento futbolístico refuerzan la confianza de un plantel que había mostrado altibajos recientes.

El discurso de Paños refleja la importancia de entender que no siempre los partidos se resuelven con goleadas, pero sí con unidad y determinación. La arquera recalcó que la prioridad es mantener la línea ascendente: “Seguir trabajando, es lo que tenemos que hacer, mejorar individualmente, en colectivo”.

