América SUFRE baja indefinida por lesión de medallista en Juegos Centroamericanos y del Caribe

Karol Bernal será baja por tiempo indefinido del América femenil. Tanto el club de la Liga MX Femenil como la Selección Nacional de México informaron que la defensora sufrió una lesión parcial del ligamento cruzado posterior de la rodilla izquierda durante el partido por la medalla de oro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

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Tanto el club como la selección nacional revelaron que su evolución será conforme a su recuperación. En el caso de las lesiones del ligamento cruzado posterior, estas suelen tomar hasta mes y medio en caso leves, pero pueden ser de hasta más de tres meses en casos graves, de acuerdo con la Cleveland Clinic.

La futbolista de 23 años acababa de llegar a Coapa en julio de este año después de pasar los últimos cuatro años con las Rayadas de Monterrey después de establecer su carrera como profesional en 2021 con las Chivas Rayadas del Guadalajara. Entre su palmarés está tres títulos de liga con el equipo de Nuevo León y uno más con el de Jalisco. Además, con el conjunto rojiblanco ganó el Campeón de Campeones de 2022.

🚨 La Selección Nacional de México Femenil informa 🚨 pic.twitter.com/b9cykILUgk — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) August 15, 2026

¿Qué defensas tiene disponibles América tras la lesión de Karol Bernal?

Ángel Villacampa, el director técnico de las Águilas del América, no ha contado con Karol Bernal para el arranque del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil debido a su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Por eso, contra Cruz Azul, en la Jornada 2, utilizó una defensa compuesta por Isadora Haas y Kimberly Rodríguez como centrales y con Jana Gutiérrez y Karen Luna por las bandas. Durante la primera fecha salió con Rodríguez y Luna acompañadas de Mariela Ramos y Karina Rodríguez.

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