Campeón con América ficha por su SEGUNDO equipo en Arabia Saudita

Roger Martínez fue campeón de la Liga BBVA MX y de la Copa México con el Club América durante la temporada 2018-19. Ahora, casi ocho años después, el delantero colombiano va por su segundo equipo en la Liga de Arabia Saudita.

El sudamericano terminó su contrato con el Al-Taawoun, al que llegó en enero de 2025 después de pasar por el Racing Club de Argentina, el 30 de junio de 2026 y desde entonces no tenía equipo. De acuerdo con múltiples reportes de medios internaciones, Roger Martínez firmará con el Al-Shabab como agente libre por un año con la opción de extender el acuerdo por una temporada más.

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El nacido en Cartagena de Indias hace 32 años viene de jugar 32 partidos en la Saudi Pro League. Durante ese lapso marcó 23 goles y repartió dos asistencias para el Al-Taawoun. Además, disputó dos encuentros en la King’s Cup y logró añadir un gol en la competencia. Actualmente, el Al-Shabab está en el fondo de la tabla de la Primera División de Arabia Saudita luego de caer ante el Al-Qadisiya donde juega Julián Quiñones.

🚨[EXCLUSIVO] Roger Martínez ficha con el Al Shabab. Firmará por un año, con opción a otro.

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¿Cómo fue el paso de Roger Martínez con el América?

Roger Martínez llegó al América para el Apertura 2018 tras un paso efímero por el Villareal de la Liga española en el que solo jugó nueve partidos. El colombiano pasó el grueso de su carrera con el club de Coapa ya que disputó 162 partidos como azulcrema y logró marcar 35 goles y repartir 17 asistencias.

El colombiano fue clave para que el equipo alzara el título en su primera temporada con las Águilas porque marcó tanto en los cuartos de final contra Toluca como en la semifinal contra los Pumas. Su salida del América se dio en el mismo verano en el que André Jardine reemplazó a Fernando Ortiz como estratega.