Malas noticias para el Club América: su capitán será baja para la reanudación del Apertura 2026

Club América recibió malas noticias para la reanudación del Apertura 2026, ya que su capitán será baja para el partido del domingo contra Atlético de San Luis. Este duro golpe viene después de clasificar a los cuartos de final de la Leagues Cup, pese a caer en penales a Austin FC.

Henry Martín será baja para el duelo de la jornada 4, según informó el reportero León Lecanda. Lo anterior, ya que el delantero presentó molestias físicas, por lo que no salió ni a la banca en el tercer partido de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026, torneo que perjudicó a Chivas y Pumas por sus lesionados.

Henry Martín será baja para el duelo de la jornada 4, ya que presentó molestias físicas.|Club América

Las lesiones de Henry Martín

El capitán azulcrema ha tenido un par de años en los que no sale de las lesiones, hecho que le costó la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pues era un habitual en las convocatorias, incluso en el inicio de la etapa de Javier Aguirre.



Noviembre de 2024 — lesión de isquiotibiales

— lesión de isquiotibiales Diciembre de 2024 a enero de 2025 — problema muscular

— problema muscular Marzo-abril de 2025 — lesión en el tendón de Aquiles

— lesión en el tendón de Aquiles Mayo-junio de 2025 — desgarro de isquiotibiales

— desgarro de isquiotibiales Junio-julio de 2025 — lesión de muslo

— lesión de muslo Agosto-septiembre de 2025 — problema muscular

— problema muscular Septiembre-noviembre de 2025 — lesión de rodilla

— lesión de rodilla Febrero-abril de 2026 — lesión de isquiotibiales.

— lesión de isquiotibiales. Agosto 2026 - problema muscular.

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El partido que se perderá Henry Martín

Las Águilas vuelven a la actividad de la Liga BBVA MX tras su exitosa participación en la Leagues Cup, tras conseguir su pase a los cuartos de final. El conjunto de Coapa se enfrentará este domingo 16 de agosto a Atlético de San Luis a las 5 de la tarde en el Estadio Azteca (ahora Banorte), duelo que se perderá el delantero azulcrema por lesión.