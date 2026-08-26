América superó a las Chivas... y todo es culpa de la Hormiga González

Una de las cosas que se presumía de Chivas es que tenían al plantel más caro de México y uno de los más caros del continente. Sin embargo, el elemento mejor valuado que poseían en la actualidad es la Hormiga González. Ante eso, su lugar en lo más alto de ese listado no vale más y allí llegó su acérrimo rival. Con eso explicado, estas son las plantillas más caras de la Liga BBVA MX.

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¿Por qué la Hormiga González destronó a Chivas de lo más alto?

En buena medida por la revalorización de varios de sus futbolistas por ir a la Copa del Mundo, previo al Apertura 2026 se habló mucho del gran plantel que posee Chivas… tomando en cuenta que también trajeron refuerzos como Jordan Carrillo y Kevin Castañeda. Por eso, valían más que todos, aunque eso cambió por culpa de la Hormiga González.

Según estimados de sitios como Transfermarkt, Chivas valía 107.93 millones de euros antes de iniciar el actual Torneo Apertura. El valor que se le daba a la Hormiga González era básicamente de 15 millones de euros, por lo que el chiverío descendió a un precio de 93.3 millones de euros. Y dado que no contrataron otro delantero, quien tomó el sitio del ariete hoy del Olympiacos, es un canterano.

Es por eso que América ahora es la plantilla más cara del futbol mexicano, esto según las últimas actualizaciones de los portales web mencionados. El cuadro azulcrema valdría 102.4 millones de euros, dejando en segundo sitio a las Chivas, en tercer puesto al Toluca con 92.5, en cuarto lugar al Cruz Azul con 88.7 y completando el top5 el Monterrey con 74.4.

¿Cuál es el nuevo valor de la Hormiga González?

Aunque el Rebaño Sagrado valuó a su canterano en una cantidad de 15 millones de euros, la Hormiga González salió por 12… aunque solamente por el 80% de su pase. En ese sentido, y teniendo algunas actuaciones destacadas con el Olympiacos, el ariete de 23 años podría encontrar una revalorización importante. Justamente eso es lo que se busca, lograr buenas cosas en su año de debut europeo y dar el salto a un titán del continente en unos cuantos meses