América y Tigres empatan en pleno Torneo Clausura 2026

Dos candidatos al título del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX se vieron las caras en suelo estadounidense en esta Fecha FIFA. El Club América y los Tigres de la UANL empataron a un gol en duelo amistoso celebrado en el Donald W. Reynolds Razorback Stadium del estado de Arkansas.

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Tanto André Jardine como Guido Pizarro buscaron no perder ritmo y por ello, pactaron un cotejo no oficial el cual quedó empatado a un gol en Arkansas. José Raúl Zúñiga, mejor conocido como 'La Pantera' abrió el marcador al principio de la parte complementaria y parecía que las Águilas se quedaban con la victoria. Tuvo que llegar Juan Brunetta a siete minutos del 90' con un remate dentro del área para sellar la igualada y no irse de regreso con un descalabro a la Sultana del Norte.

Después de la Fecha FIFA, los Tigres visitarán la frontera norte del país para verse las caras con los Xolos de Tijuana en busca de afianzarse entre los ocho primeros de la tabla general. Por otro lado, las Águilas viajarán a Torreón para enfrentar a unos Guerreros del Santos que vienen de sacar el triunfo ante Puebla en casa.

México vs Portugal por TV Azteca Deportes