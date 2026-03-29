México vs Portugal: ¿Cómo y dónde ver ONLINE y EN VIVO el partido de la reinaguración del Estadio Banorte?; link de la transmisión

HOY sábado 28 de marzo del 2026, se enfrenta México vs Portugal en un encuentro amistoso en la reinaguración del Estadio Banorte y el encuentro lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por las plataformas de Azteca Deportes.

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El partido de México vs Portugal lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca 7 y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes en punto de las 18:50 horas tiempo del centro de México.

México vs Portugal

Fecha: Sábado 28 de marzo

Hora: 19:00 horas

Lugar: Estadio Banorte

Dónde ver: Azteca 7, App y sitio web de TV Azteca Deportes

El partido va a tener el mejor análisis y la narración de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Carlos 'Warrior' Guerrero.

Hora exacta en la que inicia el México vs Portugal

El partido de México vs Portugal va a iniciar en punto de las 19:00 horas tiempo del centro de México. El partido tendrá pausa de hidratación a los minutos 25 de cada tiempo y se tiene permitido hasta 10 cambios por equipo en tres pausas del juego.

Llegó el GRAN DÍA 🇲🇽🆚🇵🇹



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Últimos resultados entre México vs Portugal

Los últimos tres resultados entre México y Portugal, dejan a los Lusitanos como grandes favoritos para llevarse la victoria pues se registra dos tirunfos y un empate.

El enfrentamiento más reciente fue el 2 de julio de 2017, Portugal ganó 2-1 sobre México en tiempo extra en el partido por el 3er lugar de la Confederaciones.

El segundo enfrentamiento previo fue en la misma confederacione spero en la fase de grupos, el 18 de junio de 2017 empataron Portugal 2-2 México con goles de Quaresma, Cédric Soares (Portugal), Javier Hernández y Héctor Moreno (México).

Por último, el tercer encuentro fue un amistoso disputado el 6 de junio de 2014 que terminó México 0-1 Portugal.