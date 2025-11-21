América o Tigres, ¿quién ganará la final de la Liga BBVA MX Femenil, según la IA?

Este fin de semana se llevará a cabo la gran final de vuelta del torneo Apertura 2025, correspondiente a la Liga BBVA MX Femenil. Tigres y América nuevamente se verán las caras para definir a la próxima campeona del balompié azteca, aunque la IA ya tiene un veredicto sobre este resultado.

Tigres Femenil llegó a la instancia final del Apertura 2025 luego de vencer de manera apretada a Cruz Azul en la ronda semifinal y en medio del apoyo de su gente. América, por su parte, fue la segunda finalista del torneo tras vencer sin demasiados problemas a Chivas.

¿Quién será la campeona de la Liga BBVA MX Femenil, según la IA?

Más allá de lo ocurrido en el compromiso de ida celebrado en el Estadio Ciudad de los Deportes, en donde América y Tigres igualaron a 3 tantos en un vibrante compromiso, un análisis hecho por la Inteligencia Artificial explica que las favoritas a llevarse el título de la Liga BBVA MX Femenil es nada más y nada menos que las felinas.

La IA menciona que la probabilidad de que Tigres se quede con el título es del 57 por ciento, mientras que al América le entrega un 43 por ciento. Este modelo destaca algunas virtudes que el cuadro de Nuevo León tiene sobre su rival, entre el que sobresale su esquema defensivo.

Aunado a ello, la Inteligencia Artificial sostiene que su esquema ofensivo, liderado por Jennifer Hermoso y Ordóñez, le brindan cierta ventaja sobre su rival. Finalmente, el hecho de que la vuelta sea en el Estadio Universitario, el cual normalmente luce a reventar, también le da un toque de favoritismo a las de la Sultana del Norte.

Tigres o América, ¿quién tiene más títulos de Liga BBVA MX Femenil?

A diferencia de lo que ocurre en la rama varonil, dentro de la Liga BBVA MX Femenil es Tigres quien lidera con creces este apartado al sumar, hasta ahora, seis títulos de Liga por dos que tiene el conjunto de Coapa. Además, las universitarias han sido subcampeonas en cuatro ocasiones, lo cual demuestra su poder en estas instancias.