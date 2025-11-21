“Zero Miedo”, el equipo de Flag Football inspirado en Penta, luchador de la WWE

El 2025 fue un año bastante llamativo para Penta, luchador mexicano que arribó a la WWE y que está convertido en uno de los más importantes y activos de la empresa. En ese sentido, ¿sabías que existe un equipo de Flag Football que tiene como nombre “Zero Miedo” gracias a su mote?

¡Penta en su casa! Entrevista exclusiva en TV Azteca con el luchador sensación

El mote de “Zero Miedo” llegó a raíz de una canción que en su momento Penta escuchó, por lo que este se ambientalizó en torno a su faceta como luchador y su arribo desde Ecatepec, en el Estado de México. Ahora, el mismo ha salido del wrestling para tomar un lugar en el Flag Football.

¿Cuál es la relación entre Penta y “Zero Miedo”, equipo de Flag Football?

“Zero Miedo”, equipo de Flag Football, cuenta con una estrecha y directa relación con Penta, pues en este juegan sus hijas Ali y Ami, mismas que decidieron darle una pausa al wrestling y apoyar a su padre desde la lejanía mientras se concentran en un deporte que las motiva a seguir adelante.

Te puede interesar: ¿Placide volverá a ser la pesadilla de México en el Mundial 2026?

Te puede interesar: ¿Cuáles han sido los mejores juegos entre Cruz Azul y Chivas?

Y es que, más allá de seguir el mismo deporte que Penta, sus hijas se decantaron por el tocho bandera, una disciplina que ha ganado muchos adeptos al interior del país en los últimos años y que, de hecho, se ha vuelto una potencia gracias a las jugadoras que han surgido recientemente.

Al momento, se sabe que la intención de las hijas de Penta es llevar este deporte a la comunidad de Teotihuacán y hacer de este equipo uno de los más importantes del centro del país. Finalmente, en una charla con el portal ESTO las pequeñas aseguraron que el luchador las ha apoyado en todo, por lo que sienten su respaldo en esta nueva etapa de su vida.

¿Penta será campeón de la WWE antes de que termine el año?

Durante todo el 2025 Penta siguió de cerca el Campeonato Intercontinental de la WWE , mismo que en estos momentos tiene John Cena. Ante ello, luce complicado que el mexicano pueda terminar con algún título el año, aunque las cosas podrían dar un giro a su favor para el 2026 si se mantiene en el gusto del público.