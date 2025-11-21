deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

“Zero Miedo”, el equipo de Flag Football inspirado en Penta, luchador de la WWE

La popularidad de Penta, figura de la WWE, ha escalado otros deportes en México. Conoce a “Zero Miedo”, equipo que forma parte del Flag Football en el país.

zero-miedo-equipo-flag-football-inspirado-penta-wwe.png
Instagram: Penta
Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
Compartir

El 2025 fue un año bastante llamativo para Penta, luchador mexicano que arribó a la WWE y que está convertido en uno de los más importantes y activos de la empresa. En ese sentido, ¿sabías que existe un equipo de Flag Football que tiene como nombre “Zero Miedo” gracias a su mote?

¡Penta en su casa! Entrevista exclusiva en TV Azteca con el luchador sensación

El mote de “Zero Miedo” llegó a raíz de una canción que en su momento Penta escuchó, por lo que este se ambientalizó en torno a su faceta como luchador y su arribo desde Ecatepec, en el Estado de México. Ahora, el mismo ha salido del wrestling para tomar un lugar en el Flag Football.

¿Cuál es la relación entre Penta y “Zero Miedo”, equipo de Flag Football?

“Zero Miedo”, equipo de Flag Football, cuenta con una estrecha y directa relación con Penta, pues en este juegan sus hijas Ali y Ami, mismas que decidieron darle una pausa al wrestling y apoyar a su padre desde la lejanía mientras se concentran en un deporte que las motiva a seguir adelante.

Te puede interesar: ¿Placide volverá a ser la pesadilla de México en el Mundial 2026?

Te puede interesar: ¿Cuáles han sido los mejores juegos entre Cruz Azul y Chivas?

@losaficionados.deportes

El Penta Zero Miedo Flag Football

♬ sonido original - losaficionados deportes

Y es que, más allá de seguir el mismo deporte que Penta, sus hijas se decantaron por el tocho bandera, una disciplina que ha ganado muchos adeptos al interior del país en los últimos años y que, de hecho, se ha vuelto una potencia gracias a las jugadoras que han surgido recientemente.

Al momento, se sabe que la intención de las hijas de Penta es llevar este deporte a la comunidad de Teotihuacán y hacer de este equipo uno de los más importantes del centro del país. Finalmente, en una charla con el portal ESTO las pequeñas aseguraron que el luchador las ha apoyado en todo, por lo que sienten su respaldo en esta nueva etapa de su vida.

¿Penta será campeón de la WWE antes de que termine el año?

Durante todo el 2025 Penta siguió de cerca el Campeonato Intercontinental de la WWE , mismo que en estos momentos tiene John Cena. Ante ello, luce complicado que el mexicano pueda terminar con algún título el año, aunque las cosas podrían dar un giro a su favor para el 2026 si se mantiene en el gusto del público.

ES TENDENCIA
Penta Zero Miedo
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Alan Chávez - Marktube

lamakcrt@gmail.com

Te Recomendamos

Thumbnail
Otros Deportes
Gervonta Davis vs Jake Paul y el regreso de Ryan García | A Raspar La Lona
The Beautiful Game
Otros Deportes
The Beautiful Game |Chase Stadium, con Ronaldinho y Roberto Carlos | 7 de junio a las 5:00 PM
Isaac del Toro maglia blanca Giro de Italia 2025
Otros Deportes
VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025
Thumbnail
Otros Deportes
Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro
Isaac del Toro Etapa 17.jpg
Otros Deportes
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Thumbnail
Otros Deportes
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis
Thumbnail
Otros Deportes
Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Holger Rune | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis
×
×