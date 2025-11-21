Conquistó la Confederaciones y fue al Mundial con México, pero prefirió quedarse en Necaxa

La Copa Mundial 2026 presentará a una Selección Nacional que, según muchos expertos, no cuenta con jugadores líderes y con una personalidad por demás poderosa. Un ejemplo de este tipo de futbolistas es precisamente Alberto García Aspe, quien sin embargo, nunca pudo salir a Europa al quedarse en Necaxa.

Tigres vs Necaxa| Liga BBVA MX | Apertura 2024

Alberto García Aspe no solo es considerado una leyenda del futbol mexicano, sino que además conquistó una Copa Confederaciones con la Selección y disputó tres Copa del Mundo con el Tri. Ahora bien, ¿cuál es la relación entre los Rayos del Necaxa y su no llegada a Europa?

¿Alberto García Aspe no fue a Europa al quedarse en Necaxa?

De acuerdo con una charla que tuvo en el podcast “El Reportero”, el estilo de juego de Alberto García Aspe hizo que algunos equipos de la primera división española e italiana buscaran sus servicios en su etapa de apogeo, hecho que no se logró luego del deseo del Necaxa por quedarse con él.

De acuerdo con sus palabras, la directiva de los Rayos no le notificó a Alberto García Aspe el interés de algunos equipos de Europa por él, hecho que de cierta forma le impidió salir de la institución para cumplir su sueño: “No me avisaron porque no querían que me fuera. Cuando yo me entero, me enojo y dijo que ya no me quedo en Necaxa”.

“El Beto” prefirió no convertir esto en un problema para evitar conflictos a futuro con el equipo y por el cariño que tenía por esos colores; sin embargo, tomó la primera oportunidad de irse luego del interés que el River Plate mostró por él en el año 1995, equipo en el que estuvo solamente un par de temporadas.

¿A qué se dedica actualmente Alberto García Aspe?

Después del paso que tuvo como directivo del futbol mexicano con equipos como Pumas, desde hace algunos años Alberto García Aspe se desempeña como analista y comentarista en cadenas deportivas, aunque también es invitado a partidos amistosos de leyendas de la Selección Mexicana.