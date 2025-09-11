América, por su triunfo 100 ante Chivas; ¿cuáles son las mayores goleadas en su historia?

Este fin de semana el Club América podría darle una nueva alegría a sus aficionados si es que logra el triunfo en el Clásico Nacional ante las Chivas del Guadalajara, mismo que se convertiría en la victoria número 100 en el que es considerado el duelo más importante del país.

Si las Águilas vencen en casa al Rebaño Sagrado, alcanzarán la cifra de 100 victorias en el Clásico Nacional, lo cual ayudaría a mantener su rivalidad a favor ante el Guadalajara. En ese sentido, no está de más conocer cuáles han sido las goleadas más grandes que el América le ha recetado a Chivas en su historia.

Clásico Nacional: ¿Cuáles son las goleadas más importantes de América a Chivas?

Imposible no comenzar este listado sin mencionar el 7-2 que el América protagonizó en el Clásico Nacional de la temporada 1943 - 1944 a Chivas, uno de los duelos que siguen en la mente de los fanáticos más longevos de esta institución. No obstante, también se recuerda el 5-2 de la campaña 1970 - 1971.

¡¡PASEO HISTÓRICO DE LAS ÁGUILAS EN EL CLÁSICO NACIONAL!!



RESULTADO. América 4-0 Chivas.



El equipo de André Jardine le pasó por encima al rebaño sagrado en la cancha del Estadio Azteca. Los Rojiblancos dieron señales de vida en el inicio de cada tiempo, pero fueron incapaces de…

En las últimas décadas, el América también ha logrado victorias de alarido sobre Chivas, destacando el 4-0 de visita en el Clausura 2014, así como el 4-1 del 2019 también en territorio tapatío. Finalmente, la última goleada de los azulcremas ante los chivahermanos fue en el Apertura 2023, cuando los derrotaron nuevamente por 4-0.

¿Cuántas victorias tiene América en las últimas 10 ediciones del Clásico Nacional?

Por si esto fuera poco, vale decir que el América tiene ventaja sobre Chivas en cuanto a resultados se refiere, al menos, en los últimos diez partidos de Liga. Y es que, en estos cotejos, los de Coapa acumulan seis victorias por tres empates y solo una derrota.

Y si bien la victoria del Rebaño se dio en las semifinales de vuelta en donde accedieron a la gran final del certamen, en estos encuentros el conjunto azulcrema también ha sumado 14 goles a favor por seis en contra, destacando el triunfo de 4-2 en el Clausura 2023.

¡Esta edición de #ElClásicoDeMéxico se juega con la casa llena!



Muchas gracias por su descomunal apoyo, Águilas, sin ustedes no sería lo mismo.



Ahora, ¡pintemos el estadio completamente de amarillo!

¿Cuándo y dónde será el Clásico Nacional América vs Chivas?

La Jornada 8, correspondiente al torneo Apertura 2025 de la Liga MX, presentará una edición más del Clásico Nacional entre América y Chivas , compromiso que se llevará a cabo este sábado 13 de septiembre en punto de las 21:15 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes.