Nota

¡ÚLTIMA HORA! Selección Mexicana hace OFICIAL partido ante Uruguay en México

La Selección Mexicana de Javier Aguirre sigue con los compromisos de alto nivel; ahora el cuadro azteca apunta a medirse ante Uruguay en Torreón como lo había adelantado David Medrano.

mexico uruguay 15 de noviembre
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Selección Azteca
Es OFICIAL. La Selección Mexicana de Futbol ya tiene un nuevo compromiso para una de las siguientes fecha FIFA y su rival será el conjunto de Uruguay, partido que sucederá el 15 de noviembre en el Estadio TSM en Torreón, casa de Santos Laguna.

El compromiso de México ante Uruguay desde ya, se vaticina intenso y muy competido, en una prueba en la que la Selección Mexicana de Javier Aguirre tendrá que redoblar esfuerzos para descifrar al equipo de Marcelo Bielsa, timonel de la ‘Garra charrúa’.

El duelo ya había sido adelantado por el analista de Azteca Deportes, David Medrano, sobre la sede de este partido para el mes de noviembre y ahora la Selección Nacional, ha hecho OFICIAL el anuncio de lo que viene para el cuadro azteca.

Los siguientes compromisos de México y Uruguay rumbo al Mundial del 2026

Todo esto rumbo a la Copa del Mundo del 2026, México tendrá un compromiso enfrentando a Colombia y Ecuador en 11 de octubre y el 14 de octubre; en tanto que es OFICIAL que Uruguay enfrenta a República Dominicana y Uzbekistán, selecciones que en el papel no significan un reto mayúsculo.

Luego de esos juegos, un mes después será el juego de México ante Uruguay en Torreón.

¿Qué lugar ocupan México y Uruguay en el ranking de FIFA?

En el último ranking mundial de FIFA, aparece México en el sitio 13 del mundo, en tanto que Uruguay, campeona del mundo y con jugadores estrellas en Europa, ocupa el escalón 16 del mundo, sin embargo en la cancha esos lugares no juegan y sin duda será un juego cerrado.

🇲🇽 México13.º1,689.73
🇺🇾 Uruguay16.º1,658.77

Resumen del partido: México 2 - 2 Corea | Amistoso Internacional

