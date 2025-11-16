deportes
Liga MX Femenil
América vs Chivas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de Vuelta de las Semifinales del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil; HOY domingo 16 de noviembre; marcador online

América buscará consumar el pase a la Final de la Liga BBVA MX Femenil ante las Chivas

Francisco Fernández
Liga MX Femenil
El segundo invitado a la Final de la Liga BBVA MX Femenil se conocerá esta noche cuando se enfrenten el América vs Chivas en la Vuelta de las Semifinales del Apertura 2025 que encabezan las Águilas con dos goles de ventaja en el global. No te pierdas la cobertura en vivo de este partido por las plataformas digitales de Azteca Deportes.

América Femenil
Chivas Femenil
