Está en el punto más alto de su carrera y Chivas lo RECHAZÓ, pero América se lo quedaría para 2026

Brian Gutiérrez es uno de los jugadores más buscados dentro de la Liga BBVA MX pensando en el inicio del Clausura 2026. En la actualidad, el nacido en Illinois (Estados Unidos), se encuentra en el punto más alto de su carrera y así lo indica su valor de mercado: 5 millones de euros, según Transfermarkt. El mediocampista había sido ofrecido a Chivas, pero en su momento no interesó. Hoy podría jugar para el América.

Brian Gutiérrez es el principal objetivo del América

De acuerdo a la información que comparte el periodista Tom Bogert, especializado en el mercado estadounidense y la MLS, América es uno de los clubes que han puesto el ojo en Brian Gutiérrez. Cabe destacar que el mediocampista de 22 años tiene contrato vigente con Chicago Fire hasta diciembre de 2028. De esta manera, el estadounidense podría sumarse a las Águilas luego de ser rechazado por Chivas .

De todos modos, el reportero mencionó que aún no hubo ofertas por el jugador, pero el Chicago Fire espera recibir ofertas por Gutiérrez a corto plazo. Según reportes, el América podría avanzar con su fichaje luego de conocer sus resultados dentro de la Liguilla del Apertura 2025. Cabe resaltar que en cuartos de final enfrentarán a Rayados de Monterrey.

TE PUEDE INTERESAR:



Brian Gutiérrez es naturalizado mexicano, pese a haber nacido en Estados Unidos

Hace pocas semanas, Gutiérrez consiguió el pasaporte mexicano debido a que tiene familiares nacidos en nuestro país. De esta manera, el mediocampista no ocuparía una plaza de extranjero y eso facilita su fichaje considerablemente. Resulta que las Águilas no cuentan con cupo de jugador extranjero disponible, por lo que Gutiérrez podría ser una opción más que interesante dentro del mercado.

Los grandiosos números de Brian Gutiérrez en la MLS

Durante esta temporada dentro de la MLS, el joven mediocentro disputó un total de 35 partidos con la camiseta de Chicago Fire. Sus números son excepcionales: 11 goles y 4 asistencias, un rendimiento estelar para un simple mediocampista. En este contexto, Gutiérrez podría ser la pieza faltante en el mediocampo dentro del esquema de André Jardine.